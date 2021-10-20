Як стало відомо, наразі недоступний розділ "Послуги". Додаток переходить до завантаження, однак, судячи з усього, не може отримати інформацію з серверів.

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Що сталося

Причини наразі невідомі. Деякі користувачі бачать повідомлення "На жаль, сталася помилка".

У розділі Послуги" знаходяться такі функції як:

COVID-сертифікати,

Заміна посвідчення водія,

Податкові послуги,

Штрафи за порушення ПДР.

Усі вони наразі тимчасово недоступні.

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