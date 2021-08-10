Дочірня компанія Harley-Davidson випустить класичний електровелосипед в єдиному екземплярі
Джерело:Serial 1
Електровелосипед Mosh/Chopper від Serial 1 – дочірнього бренду Harley-Davidson, представили в рамках 81-го щорічного мотоциклетного ралі у Стурджісі. Захід проходив на початку серпня, тепер електробайк в єдиному екземплярі продадуть на аукціоні.
Новинка є представником лінійки унікальних електровелосипедів 1-OFF, які будуть доступні в єдиному екземплярі. Mosh/Chopper виставлений на аукціон 9 серпня. Ставка стартувала з позначки в 6700 доларів.
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Аукціон закінчиться 10 серпня. На момент написання новини ставка піднялася до 7000 доларів.
Що відомо про Mosh/Chopper
Створенням Mosh/Chopper займалися Уоррен Хейр-молодший і Кендалл Лачман з JR's Fabrication and Welding. Електровелосипед відрізняється забарвленням у стилі 60-х років минулого століття.
Фото Mosh/Chopper
Електровелосипед Mosh/Chopper / Фото Serial 1
У даній моделі довге і низьке сидіння зі спинкою, потужна трансмісія і гідравлічні дискові гальма. Serial 1 встановила сюди мотор Brose німецького виробництва на 250 Вт. Електровелосипед здатний розвивати швидкість в 20 миль/год (≈32 км/г).