Новинка є представником лінійки унікальних електровелосипедів 1-OFF, які будуть доступні в єдиному екземплярі. Mosh/Chopper виставлений на аукціон 9 серпня. Ставка стартувала з позначки в 6700 доларів.

Цікаво Грайте з комфортом: ґеймерські аксесуари для тих, хто прагне перемоги

Аукціон закінчиться 10 серпня. На момент написання новини ставка піднялася до 7000 доларів.

Що відомо про Mosh/Chopper

Створенням Mosh/Chopper займалися Уоррен Хейр-молодший і Кендалл Лачман з JR's Fabrication and Welding. Електровелосипед відрізняється забарвленням у стилі 60-х років минулого століття.

Фото Mosh/Chopper

Електровелосипед Mosh/Chopper / Фото Serial 1

У даній моделі довге і низьке сидіння зі спинкою, потужна трансмісія і гідравлічні дискові гальма. Serial 1 встановила сюди мотор Brose німецького виробництва на 250 Вт. Електровелосипед здатний розвивати швидкість в 20 миль / год (~ 32 км / ч).

Mosh/Chopper від Harley-Davidson: дивіться відео

Не можете вибрати техніку, потрібен огляд або розпаковка? Завітайте на сторінку ASUS. Це піонер україномовного Facebook, створений у далекому 2009 році. Тут ви знайдете сотні відео про техніку, а також презентації нових ноутбуків в онлайн-форматі.