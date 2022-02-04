Дочекалися: у Windows 11 запрацювали додатки для Android і оновився дизайн деяких програм

Microsoft презентувала нові функції Windows 11, які запрацюють уже в лютому, та поділилась статистикою користувацьких звичок. Зокрема, розповіла про три основні тренди ринку серед користувачів ПК.

Як стало відомо 24 каналу, вже у лютому Microsoft представить нові можливості для Windows 11. З’явиться функція запуску додатків Android через Microsoft Store, оптимізована функція вимкнення та ввімкнення звуку (під час дзвінку) з панелі задач, спрощений доступ до функції спільного використання вікон і роботи з ними та оновлений дизайн для двох стандартних додатків: Блокнот і Медіаплеєр.

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Оновлення Windows 11

Щоб отримати новий дизайн додатків, необхідно завантажити оновлення з магазину. Ось так тепер виглядає Блокнот:



Новий дизайн стандартного додатка Блокнот у Windows 11 / Скриншот 24 каналу

Він, зокрема, отримав оптимізоване меню та темний режим.

Що стосується роботи Android-додатків, то раніше ми повідомляли про тестування цієї функції. Тоді вона була доступна для окремих користувачів. Тепер кожен охочий може випробувати її на своєму комп'ютері з Windows 11. Додатки завантажуються прямо з магазину Microsoft Store. Вони адаптовані для роботи з процесорами Intel, AMD і Qualcomm. Ними можна користуватися як і будь-якою іншою програмою в системі.

Користувацькі тренди

Протягом останніх двох років спосіб життя і роботи користувачів ПК значно змінилися, розповідає Microsoft. Персональний пристрій (комп’ютер, ноутбук або нетбук, планшет і т.д.) почав відігравати важливішу роль, ніж будь-коли. Нова модель поведінки користувача — "необхідність стала звичкою". Компанії вимушені переосмислювати робочі цифрові процеси, аби інновації приносили результативність.

Можна відмітити три основні тренди ринку серед користувачів ПК:

зростання обсягів гібридної роботи (віддалений формат і в офісі) та онлайн-навчання,

зміна звичок в рамках перегляду розважального контенту,

активніше використання додатків для спілкування онлайн.

Багато співробітників компаній, які отримали можливість працювати у віддалено, хотіли б і надалі продовжувати такий формат. За останні два роки в Windows зафіксували цю тенденцію: кількість користувачів програм для спілкування та спільної роботи виросла у 6 разів (у тому ж Microsoft Teams).