Як стало відомо 24 каналу, вже у лютому Microsoft представить нові можливості для Windows 11. З’явиться функція запуску додатків Android через Microsoft Store, оптимізована функція вимкнення та ввімкнення звуку (під час дзвінку) з панелі задач, спрощений доступ до функції спільного використання вікон і роботи з ними та оновлений дизайн для двох стандартних додатків: Блокнот і Медіаплеєр.
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Оновлення Windows 11
Щоб отримати новий дизайн додатків, необхідно завантажити оновлення з магазину. Ось так тепер виглядає Блокнот:
Новий дизайн стандартного додатка Блокнот у Windows 11 / Скриншот 24 каналу
Він, зокрема, отримав оптимізоване меню та темний режим.
Що стосується роботи Android-додатків, то раніше ми повідомляли про тестування цієї функції. Тоді вона була доступна для окремих користувачів. Тепер кожен охочий може випробувати її на своєму комп'ютері з Windows 11. Додатки завантажуються прямо з магазину Microsoft Store. Вони адаптовані для роботи з процесорами Intel, AMD і Qualcomm. Ними можна користуватися як і будь-якою іншою програмою в системі.
Користувацькі тренди
Протягом останніх двох років спосіб життя і роботи користувачів ПК значно змінилися, розповідає Microsoft. Персональний пристрій (комп’ютер, ноутбук або нетбук, планшет і т.д.) почав відігравати важливішу роль, ніж будь-коли. Нова модель поведінки користувача — "необхідність стала звичкою". Компанії вимушені переосмислювати робочі цифрові процеси, аби інновації приносили результативність.
Можна відмітити три основні тренди ринку серед користувачів ПК:
- зростання обсягів гібридної роботи (віддалений формат і в офісі) та онлайн-навчання,
- зміна звичок в рамках перегляду розважального контенту,
- активніше використання додатків для спілкування онлайн.
Багато співробітників компаній, які отримали можливість працювати у віддалено, хотіли б і надалі продовжувати такий формат. За останні два роки в Windows зафіксували цю тенденцію: кількість користувачів програм для спілкування та спільної роботи виросла у 6 разів (у тому ж Microsoft Teams).
- З початку пандемії на 70% більше людей стали дивитися контент через стрімінгові платформи, такі як Hulu, Netflix та YouTube, використовуючи пристрої на базі ОС Windows.
- Ріст активного ігрового часу серед геймерів збільшився на 35%, це можна порівняти з часом, який люди проводять за телевізором.
- Також можна відзначити зростання популярності таких сервісів, як покупка товарів і продуктів, запис на візит до лікаря онлайн.
- Паралельно з цим збільшується кількість обробки онлайн-замовлень та проведення віртуальних зустрічей.
- Наприклад, сьогодні користувачі пристроїв на платформі Windows вдвічі частіше користуються комп'ютером для здійснення онлайн-покупок, і витрачають на них близько 40% часу, який вони проводять за пристроєм протягом дня.