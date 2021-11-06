У спеціалістів DxOMark виникли деякі питання до смартфона, тому він не зміг зайняти перше місце в глобальному рейтингу камер. А у користувачів традиційно є питання до самих дослідників.

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Як оцінили камеру Pixel 6 Pro

Перш за все варто відзначити, що Google Pixel 6 Pro отримав потрійну основну камеру. Головний сенсор на 50 мегапікселів з 1/1,31-дюймовою матрицею працює у поєднанні з 48-мегапіксельною телефотокамерою і 12-мегапіксельним надширококутним датчиком. Фронтальна камера представлена одним 11,1-мегапіксельним датчиком.

Після оцінки та тестів камер Pixel 6 Pro набрав 135 балів.

Таким чином новинка Google зайняла лише 7 місце в глобальному рейтингу.

Випередили його такі смартфони як Huawei P50 Pro, Mate 40 Pro і Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra, а також iPhone 13 Pro та Pro Max.



Результати тестів камер Pixel 6 Pro від DxOMark / Скриншот 24 каналу

Якщо дивитись на оцінку окремих характеристик камери, то результаті наступні:

143 бали за фотозйомку,

71 бал за можливості зуму,

115 за запис відео.

Плюси

Оглядачі відзначили хороший рівень деталізації на фото, широкий динамічний діапазон і відмінні характеристики текстур при фотографуванні з великої відстані. Зокрема, наголошується, що в плані передачі дрібних деталей Pixel 6 Pro перевершує iPhone 13 Pro і Huawei P50 Pro.

Недоліки

До недоліків камери Pixel 6 Pro фахівці DxOMark віднесли невелику глибину різкості, яка властива камерам з таким великим сенсором, особливо при слабкому освітленні. Також відзначається велика кількість шумів при фотографуванні на надширококутну камеру в умовах низької освітленості.

Чи можна довіряти результатам DxOMark

Варто згадати, що сьогодні DxOMark втратила свій авторитет серед спеціалістів галузі та техноблогерів. Переважно через низку скандалів із заниженням оцінок тим пристроям, яким самі оглядачі ставили значно вищі бали, не знайшовши недоліків, про які заявляли спеціалісти DxO.

Останньою краплею став огляд флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra, який самі блогери оцінили дуже високо, а лабораторія розкритикувала і поставила на подив низькі оцінки. В мережі обурились: одні звинувачували в продажності, інші – в упередженості. З того часу багато хто не звертає уваги на висновки DxOMark, а OnePlus узагалі припинила співпрацю, більше не відправляючи свої смартфони на тести.

Один з найвідоміших інсайдерів, Ice universe, на рахунку котрого величезна кількість правдивих зливів інформації, взагалі назвав дурнями тих, хто вірить у висновки DxOMark.

Таким чином питання довіри словам лабораторії залишається на власний розсуд кожного користувача. Обираючи смартфон для покупки варто враховувати думки різних оглядачів, адже кожен користувач має свої потреби та вподобання.