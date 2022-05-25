Добірка українськомовних ютуб-каналів, які розвінчують міфи російської пропаганди

Інформаційний фронт є одним з найважливіших напрямків у сучасній війні, і Росія добре розуміє це. Країна-терорист не перестає генерувати тонни фейкового та відверто брехливого контенту, який швидко підхоплюється та поширюється мережею.

Україна і тут дає гідну відсіч, швидко викриваючи брехливі повідомлення, відео, публікації та заяви, які лунають з боліт. Розвінчуванням фейків в українському ютубі займаються вже давно, адже війна на інформаційному фронті розпочалася задовго до боїв на українській території.

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Одним із позитивних моментів є той факт, що ворог не дуже переймається якістю пропаганди, через що вона недолуга і почасти розпадається сама ще до розвінчування. Однак сучасна модель споживання інформації не завжди залишає нам час на самостійну перевірку фактів і ми можемо часто ставати жертвами російської пропаганди, самі цього не підозрюючи.

Канали, які розвінчують російські фейки

Сьогодні ми розповімо вам про кілька корисних каналів на ютубі, які роблять якісний фактчекінг за нас, тож все, що нам залишається – лише уважно переглянути відео, на яких шматують російські фейки.

Варто почати з історії, адже саме тут маса фейків та брехні згенерованої росіянами, які дуже люблять видавати бажане за дійсне та зручно підтасовувати історичні факти.

Канал "Історія без міфів" розповідає про важливі історичні події без прикрас та фальсифікацій. Тематика відео – різноманітна та охоплює не лише історичні періоди відомі нам зі шкільних підручників, але й історію економіки, культури, спорту і навіть біографії видатних постатей.

Кожен випуск ретельно підготовлений та подається фаховими істориками і експертами. Часто автор акцентує на російських фейках, викриває їх та пояснює ті чи інші історичні факти.

Героїчні оборони в історії України: дивіться відео

Автори (засновник каналу depositphotos) створюють цікаві відео про маловідомі історичні події і часто порівнюють факти з тим, як їх подає Росія. На каналі також можна знайти чимало роликів про видатних історичних персонажів та дізнатися цікаві факти з їх біографії, які вам навряд чи раніше були відомі.

Історія хімічної зброї: дивіться відео

Основною метою спільноти Stopfake.org є перевірка ЗМІ та спростування неправдивої інформації і російської пропаганди про Україну. Автори зазначають, що діяльність організації спрямована на збереження України як незалежної держави та підвищення рівня медіаграмотності її громадян.

Фейк Путіна – війна в Україні відповідає уставу ООН: дивіться відео

Дуже давній проєкт, який розпочався з блогу про несмак українського бомонду і не тільки, а переріс в аналітичний відеоблог, де авторка майстерно розбирає фейки, маніпуляції та брехню не лише російських пропагандистів, але й колаборантів та проросійських чиновників з України.

Авторка каналу – Тетяна Микитенко – часто проводить стріми, в яких показує, як у Росії перекручують факти та підтасовують їх під себе, маніпулюють інформацією та відверто брешуть.

Окрім довгих тематичних стрімів, на каналі можна знайти чимало коротких відео, які висвітлюють ту чи іншу тематику.

Що не так з Кацом: дивіться відео

Канал українського активіста Сергія Стерненка. Тут Сергій часто викладає короткі ролики сконцентровані навколо важливих інфоприводів, аналізує їх висвітлення у російських пропагандистських ЗМІ та активно розвінчує міфи російської пропаганди.

Як РФ вигадує подвиги та ховає живцем окупантів: дивіться відео

Відеоблог, який розпочався з кумедних інтерв'ю Майкла Щура з українськими політиками, переріс у канал, який в не менш кумедній формі та з максимально серйозним підходом знищує російські фейки, які не витримують жодної критики.

Загалом канал спеціалізується не лише на спростуванні міфів російської пропаганди, адже від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нічого не залишається, як воювати, а у кожного свій фронт.

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Команда журналістів-розслідувачів, яка до війни займалася розслідуванням та викриттям різноманітних схем, почала активно шукати окупантів та показувати нам "обличчя війни". Тепер пересічний українець може побачити, як насправді виглядає "втарая армия мира" та в яких умовах живуть її солдати.

Журналісти також активно викривають міфи пропаганди та брехню, яку постійно й несамовито генерує Росія.

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