До Землі наближається гігантський астероїд Нереус: чого чекати
Джерело:NASA
Як повідомляють фахівці NASA, гігантський астероїд Нереус скоро перетне орбіту Землі. Його вартість оцінюють у 5 мільярдів доларів.
NASA внесло об'єкт у список "потенційно небезпечних" для Землі. Очікується, що 11 грудня він перетне її орбіту на відстані близько 3,9 мільйона кілометрів зі швидкістю 23700 кілометрів на годину.
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Чи є загроза для людей
Зазначається, що насправді ніякої небезпеки він не представляє. Вказана агентством відстань приблизно у 10 разів більша, ніж до Місяця.
До речі, відстань від Землі до Місяця складає 384 400 кілометрів.
NASA пильно стежить за будь-яким об'єктом, що знаходиться в радіусі 7,5 мільйона кілометрів від Землі, вносячи їх в спеціальний список "потенційно небезпечних".
Ось як перетинаються орбіти планети й астероїда. Щоб подивитися схему у повному розмірі, тисніть на зображення.
Перетин орбіт Землі та Нереуса / Скриншот 24 каналу
Що відомо про Нереус
- Астероїд Нереус вперше був виявлений на навколосонячній орбіті майже 40 років тому.
- З Землею він зближується приблизно кожні 10 років, що за оцінками астрономів, досить часто.
- До складу об'єкта входять нікель, залізо і кобальт, запаси яких оцінюються майже в 5 мільярдів доларів.
- З урахуванням цього, фахівці NASA і їх колеги з японського космічного агентства JAXA почали планувати забір зразків з нього за допомогою космічного корабля Hayabusa.
- Однак надалі їх вибір припав на інший астероїд – 25143 Ітокава.
За оцінками, наступні візити Нереуса очікуються в березні 2031 і в листопаді 2050 року.