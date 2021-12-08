NASA внесло об'єкт у список "потенційно небезпечних" для Землі. Очікується, що 11 грудня він перетне її орбіту на відстані близько 3,9 мільйона кілометрів зі швидкістю 23700 кілометрів на годину.

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Чи є загроза для людей

Зазначається, що насправді ніякої небезпеки він не представляє. Вказана агентством відстань приблизно у 10 разів більша, ніж до Місяця.

До речі, відстань від Землі до Місяця складає 384 400 кілометрів.

NASA пильно стежить за будь-яким об'єктом, що знаходиться в радіусі 7,5 мільйона кілометрів від Землі, вносячи їх в спеціальний список "потенційно небезпечних".

Ось як перетинаються орбіти планети й астероїда. Щоб подивитися схему у повному розмірі, тисніть на зображення.



Перетин орбіт Землі та Нереуса / Скриншот 24 каналу

Що відомо про Нереус

Астероїд Нереус вперше був виявлений на навколосонячній орбіті майже 40 років тому.

З Землею він зближується приблизно кожні 10 років, що за оцінками астрономів, досить часто.

До складу об'єкта входять нікель, залізо і кобальт, запаси яких оцінюються майже в 5 мільярдів доларів.

З урахуванням цього, фахівці NASA і їх колеги з японського космічного агентства JAXA почали планувати забір зразків з нього за допомогою космічного корабля Hayabusa.

Однак надалі їх вибір припав на інший астероїд – 25143 Ітокава.

За оцінками, наступні візити Нереуса очікуються в березні 2031 і в листопаді 2050 року.