До Землі наближається астероїд розміром з Ейфелеву вежу: чи варто людям перейматися

Центр вивчення навколоземних об'єктів, що належить Лабораторії реактивного руху NASA, повідомив про те, що у перший день літа з нашою планетою зблизиться потенційно небезпечний астероїд. Що це за астероїд та наскільки він небезпечний розповідаємо нижче.

Що за астероїд наближається до Землі

Мовиться про об'єкт під назвою 2021 KT1. За деякими оцінками, його розмір досягає у поперечнику приблизно 330 метрів. Для порівняння: висота Ейфелевої вежі у Парижі становить 324 метри.

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Як близько астероїд пролетить біля Землі

NASA повідомляє, що астероїд зблизиться із Землею 1 червня 2021 року приблизно о 10:24 за північноамериканським східним часом (17:24 за київським часом). Об'єкт пройде повз нашу планету зі швидкістю близько 18 кілометрів на секунду. На відстані приблизно 7,24 мільйона кілометрів від нас – це орієнтовно у 19 разів більше ніж дистанція між Землею та Місяцем.

Чи становить астрероїд загрозу для Землі

Як можна зробити висновок з попередніх цифр – ні, нашій планеті нічого не загрожує. Космічне тіло пройде повз Землю без жодних загроз для нас, попри те, що NASA класифікує такі об'єкти, як потенційно небезпечні.

Центр вивчення навколоземних об'єктів опублікував заяву, в якій зазначається, що у землян набагато більше шансів отримати травми в автокатастрофах, хворобах та стихійних лихах, ніж від астероїда, який наближається до Землі.

Цікавий факт. Космічне тіло належить до класу "Аполлонів": це навколоземні астероїди, чиї орбіти перетинають земну орбіту із зовнішнього боку. Такі об'єкти є потенційно небезпечними для нашої планети.