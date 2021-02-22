До Землі наближається астероїд розміром зі стадіон

Сьогодні з нашою планетою зблизяться відразу три астероїди, один з яких має досить значні розміри. Інформація про ці об'єкти оприлюднена на сайті Лабораторії реактивного руху – науково-дослідного центру NASA.

Найбільший астероїд отримав ідентифікатор 2020 XU6. Повідомляється, що він має у поперечнику приблизно 213 метрів, що можна порівняти з розмірами двох футбольних полів або цілого стадіону. Це тіло наблизиться до Землі на відстань приблизно 4,1 мільйона кілометрів.

Цікаво NASA може не встигнути висадити людину на Місяць у 2024 році: в чому причина



Орбіта астероїда 2020 XU6 поряд із Землею / Скріншот 24 канал

Інші небесні тіла поряд із Землею

Ще два астероїда отримали ідентифікатори 2020 BV9 і 2 021 CC5: вони за розмірами як невеликі літаки. Так, перший з об'єктів має у поперечнику близько 23 метри, а другий – 40 метрів. Вони пролетять повз нашу планету на відстані 5,6 і 6,9 мільйона кілометрів відповідно. Зрозуміло жоден з астероїдів не несе загрози для Землі, хоч за космічними мірками ці об'єкти пролітають доволі близько.

Повз нашу землю частенько пролітають космічні тіла різних розмірів. Ще зранку повз Землю пролетіли астероїди 2021 DD1 розміром 10 метрів і 2021 DK1 з поперечником близько 60 метрів. Відстань до нас складала відповідно 1,7 і 6,0 мільйона кілометрів.