До США екстрадували хакера з Чернівців, який продав дані з понад 6 тисяч комп'ютерів

З Польщі до США екстрадували 28-річного чернівчанина Гліба-Олександра Іванова-Толпінцева. Чоловіка звинувачують у незаконному заволодінні та продажу даних для доступу до комп'ютерів.

За даними Мін'юсту США, Іванов-Толпінцев заявив, що за допомогою свого ботнету підбирав приблизно 2000 логінів на тиждень.

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Як діяв хакер

Чоловік створив ботнет для масового підбору паролів. Він заражав комп'ютери своїх жертв вірусом, об'єднував їх в одну мережу, а потім використовував потужності машин для пришвидшення процесу зламу.

Зламані облікові записи українець пізніше продавав у дакрнеті, як правило онлайн-магазині The Marketplace. Загальну кількість зламаних облікових записів оцінюють у 20 тисяч. Не всі з них він встиг продати.

Як вдалося виявити зловмисника

Хакера з Чернівців вдалося схопити завдяки його необережності. Поліція отримала доступ до електронної пошти, яка містила квитанції з вейп-магазинів. IP-адреса, з якої заходили на цю скриньку, співпадала з адресою, з якої заходили на зламані сторінки. Долучивши сюди записи з камер відеоспостереження поліція вийшла на хакера.

Яке покарання світить хакеру

Нещодавно влада Польщі заарештувала українця і передала в США, де йому вже пред'явили звинувачення у:

змові,

незаконному обігу пристроїв для злому,

незаконному обігу призначених для користувача даних.

Глібу загрожує до 17 років позбавлення волі та штраф, що дорівнює його незаконному заробітку – 80 тисяч доларів.