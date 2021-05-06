До сервісу Starlink вишикувалась довжелезна черга: скільки людей хочуть приєднатись

Інтерес до сервісу Ілона Маска Starlink зростає разом зі зростанням кількості супутників компанії на орбіті Землі. Стало відомо, скільки людей хочуть приєднатися до проєкту.

Компанія SpaceX вперше назвала кількість отриманих заявок на підключення — їх понад 500 тисяч. Три місяці тому в документах, поданих федеральному регулятору, компанія згадувала, що у сервісу Starlink понад 10 000 користувачів в Сполучених Штатах і за кордоном.

Цікаво Зірки "Володаря перснів" запустять подкаст про трилогію

Попит зростає

Зараз сервіс доступний для тестування у шести країнах:

Австралії,

Новій Зеландії,

Великій Британії,

Мексиці,

США,

Канаді.

До кінця 2021 компанія планує забезпечити майже глобальне покриття.

Ймовірно саме через великий попит компанія дещо гальмує з підключенням користувачів. Сьогодні підключають далеко не всіх охочих.

Єдине обмеження – висока щільність користувачів у міській зоні. Найімовірніше, всі перші 500 тисяч отримають доступ до сервісу. Більше труднощів буде в масштабі декількох мільйонів користувачів,

– написав глава SpaceX Ілон Маск у Twitter, коли репортер видання CNBC Michael Sheetz написав, що компанія не гарантує обслуговування навіть якщо отримала від клієнта оплату в розмірі 99 доларів. Самі ж депозити часто просто повертаються.

Охочі приєднатися до тестування можуть подати заявку на сайті Starlink, дочекатися її схвалення і отримати обладнання – тарілку, роутер і все інше для установки терміналу в будинку. Вартість комплекту 499 доларів, абонентська плата за сервіс — 99 доларів на місяць.

Причини зволікання

Насправді зволікання SpaceX із підключення нових абонентів може мати економічні причини. На початку квітня Гвінн Шотвелл, президент SpaceX заявила, що один комплект інтерфейсу терміналу Starlink обходиться компанії в 1500 доларів, тоді як користувачі отримують його за 499 доларів. Тобто на кожному комплекті компанія втрачає 1000 доларів. Черга з 500 тисяч людей означає 0,5 мільярда субсидій в термінали для них з розрахунком на майбутню виручку.