Науковці давно досліджують те, як людина впливала на навколишній світ та екосистеми у ньому. Виявилося, що наші пращури ще "сиділи" в Африці, коли неандертальці уже робили усе можливе, щоб зробити життя для себе максимально комфортним.

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Розкопки стоянки неандертальців / Фото Leiden University

Детальніше про підлаштування екосистеми та ландшафту

Близько 150 тисяч років тому льодовики відступили, а клімат у Європі став м'якшим. Скоро на території сучасної Німеччини, у Neumark-Nord з'явилися неандертальці. Тоді цей регіон повнився лісовими масивами, а серед них були розкидані озера. Там жили численні види тварин: коні, гієни, ведмеді, прадавні слони, леви, носороги, велика рогата худоба та багато інших.

Близько 125 тисяч років тому лісові масиви зникають. Спочатку науковці не були впевненими, що стало причиною цьому – можливо, "люди" прийшли на цю землю вже тоді, коли ліси зникли. Але подальші дослідження стоянок "паралельного людства" свідчать з високою ймовірністю, що саме неандертальці винищили ліси, використовуючи найефективнішу "зброю" – вогонь. Ба більше, наші "родичі" підтримували такий стан ландшафту ще близько 2 тисяч років, не даючи великим масивам дерев вкорінитися.

Паралельно науковці дослідили схожі регіони, де свідчень проживання неандертальців не було виявлено – там ліси продовжували існувати.