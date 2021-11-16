Новою країною у "космічному клубі" держав, здатних виводити корисний вантаж у космос стала Іспанія. Країна є членом Європейського космічного агентства, тому астронавти Іспанії бувають також й на МКС. Проте сама країна не мала засобів виведення будь-якого вантажу у космос. Тепер, завдяки приватній компанії PLD Space, така можливість з'явилася.

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Презентація ракети Miura 1: дивитись відео

Нова іспанська ракета

Несподівана іспанська ракета має назву Miura 1. Розроблена вона приватною компанією PLD Space. Розміри ракети не є великі.

Висота складає 12,7 метра.

Діаметр – 0,7 метра.

Вага ракети – 2 550 кілограмів.

Як зрозуміло з габаритів, ракета є суборбітальною та не може вивести корисне навантаження на орбіту навколо Землі. Та у суборбітальний політ Miura 1 може відправити близько 100 кілограмів. Ракета є багаторазовою – завдяки двигунам та парашутам вона безпечно здійснює посадку на воду, щоб буде запущеною повторно.

В майбутньому планується побудувати та ввести в експлуатацію ракету-носій Miura 5, яка зможе виводити невеликі супутники на орбіту.