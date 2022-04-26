Реєстр токсичного контенту в інтернеті, судячи з усього, наразі є не пропозицією, а конкретним планом. Член Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові Росії Ігор Ашманов заявив, що роботу хочуть завершити до кінця 2022 року.
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Який контент є токсичним у Росії
Автор ідеї вважає токсичними матеріали про:
- Радикальний фемінізм,
- Чайлдфрі (ідеологія, яка характеризується принциповим небажанням мати дітей попри таку можливість. Також іноді вживається термін "свідома бездітність").
- ЛГБТ,
- Насильство та інше.
Я розраховую, що це буде волонтерський проєкт, в якому кожною гілкою будуть займатися ті, хто цим професійно займається,
— каже Ашманов.
Рашистський чиновник зазначив, що з волонтерів буде сформована експертна рада, яка отримає відповідні матеріально-технічні засоби для своєї роботи. "Я сподіваюся, що цей проєкт розвинеться, за цей рік ми його запустимо", – додає Ашманов.