Характерною особливістю американської програми "Артеміда" є те, що США збираються здійснити ривок до Місяця не самі, а разом з партнерами. Звісно, Америка буде головувати, але іншим учасникам пропонується зробити свій вклад в історію. Нещодавно ми повідомляли, що до "Артеміди" збирається приєднатися Ізраїль. Що ж, тепер документи підписані й 15-та країна офіційно доєдналася до Угод "Артеміди".

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Ізраїль став 15-ю країною, яка підписала Угоди "Артеміди" / Фото Linkedin Israel Space Agency

Ізраїль та дорога до Місяця

Космос для Ізраїлю – це не незвідане поле, адже держава вже встигла добратися навіть до Місяця. Мова йде про посадковий апарат "Берешит". Щоправда, ця місія завершилася аварією – через кілька збоїв посадковий апарат не зміг увімкнути двигун та розбився об поверхню супутника. Тепер країна та компанія SpaceIL готуються до місії "Берешит-2", яка ще амбітніша й буде здійснюватися у партнерстві з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Це цікаво! Ізраїль візьме безпосередню участь уже у першому безпілотному польоті до Місяця – місії Artemis I. На космічному кораблі "Оріон" перебуватимуть два манекени й один з них, Зохар, буде вдягнений в ізраїльський скафандр, розроблений компанією StemRad.

Те, що Ізраїль доєднався до "Артеміди", не означає, що країна тепер зобов'язана розробляти для NASA певні апарати у межах програми. Підписання Угод – це погодження у принципах дослідження Місяця, Марса, астероїдів та космосу. Також це прояв дружніх намірів та, безперечно, можливість трішки легше досягнути Місяця.

Досі лише один ізраїльтянин побував у космосі. Ним став перший астронавт країни Ілан Рамон. За жахливим збігом обставин, Ілан здійснював політ на шаттлі "Колумбія" у місії STS-107. Провівши на орбіті майже 16 діб, шаттл зазнав аварії під час входу в атмосферу 1 лютого 2003 року. Усі сім членів екіпажу загинули.