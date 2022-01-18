До американської місячної програми доєднується нова країна

Співпраця – запорука успіху. Це правило працює навіть й у космічній галузі. Саме тому деякі держави об'єднуються, щоб досягнути більших успіхів. Й саме такою є програма "Артеміда".

Програма "Артеміда" покликана повернути людство на Місяць й розпочати новий етап космічної експансії. Підписуючи так звані Угоди "Артеміди", країни погоджуються на співпрацю у космосі, дослідження Місяця, Марса та малих тіл Сонячної системи.

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Новий учасник

Станом на січень 2022 року Угоди "Артеміди" підписали наступні країни: США, Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати, Україна, Бразилія, Південна Корея, Мексика, Польща та Нова Зеландія. Що ж, тепер, ймовірно, можна вітати нового учасника своєрідного "космічного клубу" – Ізраїль.

Пропозицію про доєднання до Угод "Артеміди" подав Міністр закордонних справ Держави Ізраїль Яір Лапід, про що він повідомив на своїй сторінці у Твітері.

Сьогодні я представив на затвердження Уряду Угоди "Артеміди", угоди, ініційовані NASA, про співпрацю у сфері освоєння космосу. Ми разом йдемо до глобального та інноваційного майбутнього, в якому різні країни мобілізують ресурси для науки та досліджень та разом розвивають космічну дипломатію. Затвердження (угод, – 24 канал) підвищить співпрацю у торговельно-економічній галузі у космічній сфері між галузями країн, які їх підписали,

– написав Лапід.

Ймовірно, договір ратифікують наступного тижня. Слід пам'ятати, що космос та Ізраїль – це не чужі одна одній речі. Наприклад, у 2019 році країна відправила на Місяць посадковий апарат "Берешит". На жаль, той розбився під час посадки, але тепер планується уже друга місія, яка буде партнерською з ОАЕ. Проте, як бачимо, космічні амбіції Держави Ізраїль набагато більші.