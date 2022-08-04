Надпровідники – матеріал з нульовим електричним опором. Вони не втрачають енергію та не нагріваються, на відміну від сучасних засобів передачі електричного струму. Однак надпровідники мають дуже обмежені технічні умови та не можуть працювати за кімнатної температури.

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Поява надпровідників, які можна було б використовувати при кімнатній температурі, призвела б до можливості створення надшвидких комп'ютерів та надшвидкісних поїздів, зменшення розмірів електронних пристроїв та загального скорочення витрат електроенергії.

Рецепт віком в 50 років

Один із таких надпровідників був запропонований понад 50 років тому фізиком Вільямом Літтлом. Вчені десятки років витратили на те, щоб змусити його працювати, але навіть після підтвердження життєздатності ідеї вони не могли подолати труднощі, що виникли. До недавнього часу.

Один зі способів здійснення ідеї Літтла – це модифікація грат вуглецевих нанотрубок, що вимагає високої точності контролю хімічних реакцій. Команда дослідників з Університету Вірджинії побачила рішення у ДНК, генетичному матеріалі, що містить інструкції для живих клітин. Такий самий підхід вчені застосували для разюче точного структурного проєктування лише на рівні окремих молекул. В результаті у них вийшла решітка коректно розташованих вуглецевих нанотрубок.

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Грати, створені за задумом Літтла, ще не тестували на надпровідність, але вона принаймні демонструє здійсненність концепції і має великий потенціал для майбутнього, вважають дослідники. Вони переконані, що створений ними метод матиме широке застосування, особливо у фізиці. Але також він підтверджує можливість виробництва надпровідника Літтла, що працює за кімнатної температури.