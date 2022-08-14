Гарвардський професор намагається дістати з дна океану давню техніку іншопланетян

Професор астрофізики Аві Леб, який раніше працював на кафедрі астрономії в Гарварді, планує виловити з океану загадковий метеорит. На його думку, це може бути шматком технології іншопланетної цивілізації. Але не варто одразу жбурляти у професора камінням, він має свої аргументи і до них варто прислухатися.

Леб хоче дістати фрагмент міжзоряного метеора, який, за його словами, впав на Землю в 2014 році після того, як він прибув з-за меж нашої Сонячної системи. У 2019 році Леб та один із його учнів, Амір Сірадж, опублікували в arXiv ще не рецензовану статтю, в якій говорилося, що метеор мав бути зроблений із матеріалу, міцнішого за залізо, щоб витримати свою подорож, а в 2021 році Леб оголосив про намір підняти об'єкт з дна океану.

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Творіння далекої інопланетної цивілізації!

Варто зауважити, що Леб не нажив собі слави божевільного вченого, а є шанованим спеціалістом у своїй сфері. Наприклад зараз він є членом консультативного комітету Білого дому з науки та технологій.

Зрештою, було б надзвичайно захоплююче знайти інопланетні технології з іншої сонячної системи, хоча ймовірність така є вкрай малою. Водночас варто зазначити, що це далеко не звичайний метеорит, а міжзоряний об'єкт і дістати та дослідити хоча б крихітні його частки буде дуже цікаво та безперечно корисно для науки.

Що відомо про об'єкт

Раніше Space.com повідомив, що довжина об’єкта становить лише 0,4 метра і він розбився майже за 320 кілометрів від північного узбережжя одного з віддалених островів Папуа-Нової Гвінеї.



Місце падіння метеорита / Фото Space.com

Крім того, він вдарив з силою приблизно в 1 відсоток від сили ядерної бомби у Хіросімі, тому він точно зазнав певних руйнувань.

Вважається, що CNEOS 2014-01-08 (каталожне позначення об'єкта) походить з іншої зоряної системи, оскільки він рухався зі швидкістю 60 кілометрів на секунду відносно Сонця. Це занадто швидко, щоб його зв’язала гравітація нашої зірки.

Як планують діставати об'єкт?

Проєкт вже має назву "Галілео". Експедиція обійдеться в 1,2 мільйона доларів та передбачає спускання на дно передбачуваного місця падіння величезний магніт схожого за розмірами на величезне ліжко.

CNEOS 2014-01-08 значно перевищує міцність матеріалу типового залізного метеорита, що, за словами Леба, має полегшити його діставання.

Більшість метеоритів містять достатньо заліза, щоб вони прилипали до того типу магніту, який ми плануємо використовувати для океанської експедиції. Враховуючи надзвичайно високу міцність матеріалу, дуже ймовірно, що фрагменти CNEOS 2014-01-08 є феромагнітними,

– зазначив вчений.

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Корабель проєкту "Галілео" використовуватиме магнітні сани на ярусній лебідці, які буксируватимуть уздовж морського дна на 1,7 кілометра протягом 10 днів. Є надія, що магніт зможе захопити крихітні фрагменти метеорита розміром 0,1 міліметра у поперечнику.

Однак поки невідомо, коли астрономи зможуть зібрати свою експедицію. На проект "Галілео" вже виділено 500 000 доларів, а для його реалізації потрібно ще 1,1 мільйона доларів.