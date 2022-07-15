Чутки підтвердилися: Дмитро Рогозін більше не керує "Роскосмосом" – хто його замінив

Лише вчора ми опублікували матеріал на основі чуток, які розповсюдили російські пропагандисти. Вони стверджували, ніби російський президент готується змінити керівника держкорпорації "Роскосмос". Тепер це підтверджений факт.

Сьогодні, 15 липня, путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади генерального директора "Роскосмосу", яку він займав з 24 травня 2018 року. Його заміною, як і доповідали російські джерела, став колишній віцепрем'єр з оборонної промисловості Юрій Борисов.

Раніше Дмитро Рогозін може покинути пост глави Роскосмосу: хто тепер поливатиме брудом космічну галузь

Хто такий Юрій Борисов

Джерела видання МК називають місце голови держкорпорації "розстрільним" через великі проблеми, що накопичились у галузі: російське космічне агентство, як би не заперечував це Рогозін, серйозно відстає він провідних космічних держав у плані освоєння Місяця та Марса. Даються взнаки й нещодавні розірвані партнерства з партнерами по всьому світу, через що росія залишається за бортом усіх значних місій.

Юрій Борисов – 65-річний російський політик, який ще вчора займався оборонною промисловістю та питаннями космосу. Ймовірно, на його досвід покладають великі надії, оскільки Рогозін переважно займався тим, що сидів у Twitter та сварився з Ілоном Маском.

Він, колишній військовий, працював генеральним директором науково-технічного центру, де займалися розробкою авіаційних деталей, комплексів розпізнавання зображень та інтегральних схем.

Також обіймав посади у Федеральному агентстві з промисловості, був заступником міністра промисловості росії, заступником голови військово-промислової комісії при уряді та заступником міністра оборони.

Спеціалізується на сфері радіоелектроніки ППО.

Оскільки діяльність "Роскосмосу" торкається не лише ракет-носіїв, призначених для запуску в космос, а й бойових, зокрема ядерних боєголовок, досвід Борисова в оборонній промисловості, ймовірно, сподіваються використати на повну.

Чим ця заміна обернеться на практиці, стане ясно пізніше. Подальша доля Рогозіна поки невідома.