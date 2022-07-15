Сьогодні, 15 липня, путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади генерального директора "Роскосмосу", яку він займав з 24 травня 2018 року. Його заміною, як і доповідали російські джерела, став колишній віцепрем'єр з оборонної промисловості Юрій Борисов.

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Хто такий Юрій Борисов

Джерела видання МК називають місце голови держкорпорації "розстрільним" через великі проблеми, що накопичились у галузі: російське космічне агентство, як би не заперечував це Рогозін, серйозно відстає він провідних космічних держав у плані освоєння Місяця та Марса. Даються взнаки й нещодавні розірвані партнерства з партнерами по всьому світу, через що росія залишається за бортом усіх значних місій.

Юрій Борисов – 65-річний російський політик, який ще вчора займався оборонною промисловістю та питаннями космосу. Ймовірно, на його досвід покладають великі надії, оскільки Рогозін переважно займався тим, що сидів у Twitter та сварився з Ілоном Маском.

Він, колишній військовий, працював генеральним директором науково-технічного центру, де займалися розробкою авіаційних деталей, комплексів розпізнавання зображень та інтегральних схем.

Також обіймав посади у Федеральному агентстві з промисловості, був заступником міністра промисловості росії, заступником голови військово-промислової комісії при уряді та заступником міністра оборони.

Спеціалізується на сфері радіоелектроніки ППО.

Оскільки діяльність "Роскосмосу" торкається не лише ракет-носіїв, призначених для запуску в космос, а й бойових, зокрема ядерних боєголовок, досвід Борисова в оборонній промисловості, ймовірно, сподіваються використати на повну.

Чим ця заміна обернеться на практиці, стане ясно пізніше. Подальша доля Рогозіна поки невідома.