Дмитро Рогозін може покинути пост глави Роскосмосу: хто тепер поливатиме брудом космічну галузь

Дмитро Рогозін, який, здавалося, зрісся з Роскосмосом, скоро може піти у відставку. Принаймні так пишуть російські пропагандистські ЗМІ. А поки що він продовжує свій парад гострих висловлювань про космічні агентства інших країн.

Як повідомляє російське видання, віцепрем'єр окупантів Юрій Борисов, який наразі займається космосом та оборонно-промисловим комплексом, незабаром залишить свою поточну посаду і, ймовірно, займе місце Рогозіна. РБК при цьому посилається на два власні джерела, знайомі з ситуацією.

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Рогозін все

Ці дані начебто підтвердив колишній член уряду росії. Однак у самому Роскосмосі коментувати новини відмовилися.

Неясно, чим тепер займатиметься Рогозін і чому взагалі його вирішили змістити, з огляду на те, що він є одним із найвідданіших прибічників путіна. Чиновник регулярно критикував усіх, хто траплявся йому під руку, принижував конкурентів, погрожував NATO, зазіхав на Україну та її підприємства. Можна лише припустити, що для нього приготували щось краще, де можна розкрадати більше грошей.

Однак можна не сумніватись: він точно не перестане вести свої сторінки в соцмережах та постачати все нові й нові порції гумору для нашої рубрики "Хроніки Рогозіна".

Європейське космічне агентство в полі зору рашиста

А поки журналісти розмірковують над його подальшою долею, Рогозін вирішив прокоментувати ситуацію довкола рішення Європейського космічного агентства повністю припинити роботу з Роскосмосом щодо спільного проєкту ExoMars.

Про який Марс із європейцями можна говорити, про яку Венеру з американцями, якщо їхні уряди прагнуть вбити якомога більше росіян і українців, постачаючи хунті в Києві смертоносну зброю? Ашбахер заявив про припинення співпраці з Роскосмосом по ЕкзоМарсу. А чи подумав цей глава Європейського космічного агентства, працю скількох тисяч вчених та інженерів у Європі та Росії перекреслив він своїм рішенням? Чи готовий він відповісти за саботаж спільної марсіанської місії? Ні, не перед такими ж як він безвідповідальними бюрократами в Єврокомісії. Перед людством відповісти готовий?

– обурюється рашист у своєму телеграм-каналі.

Наостанок він заявив, що російським космонавтам на МКС дано команду припинити роботу з маніпулятором European Robotic Arm (ERA). Натомість пропонує, щоб Йозеф Ашбахер "зі своїм начальником Боррелем летіли в космос і зробили хоч щось корисне у їхньому житті".