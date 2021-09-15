Тому для іранців вкрай важливо мати надійний засіб для листування, не боячись наслідків з боку влади. Таке рішення створили у Каліфорнії. Додаток Nahoft, що з мови фарсі перекладається як "прихований", шифрує повідомлення в нейтральних та законних в Ірані картинках і текстах. Він дозволить вільно спілкуватися навіть за умови відключення інтернету.

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Як це працює

Як розповідають розробники, додаток на кожному окремому смартфоні формує індивідуальний криптографічний ключ.

Для початку листування двом людям спочатку необхідно обмінятися своїми ключами шифрування.

Тобто спілкування за допомогою Nahoft буде можливим лише за умови обміну такими ключами.

Текстові або графічні повідомлення спочатку шифруються на телефоні відправника в картинку або текст. Далі їх можна переслати через месенджери, електронну пошту або навіть SMS при відсутності інтернету.

Отримувач за допомогою свого додатка і відповідного ключа розшифровує повідомлення, витягуючи з нього справжній зміст.

Додаток може за один раз шифрувати до тисячі символів на фарсі – перській мові. Він уміє надійно видаляти зашифровані повідомлення зі смартфона. Розробники заявляють, що перевіряли Nahoft за допомогою комплексу тестів Cure53, які показали його стійкість до зламу.

Хто стоїть за розробкою Nahoft

Одним з творців додатку є іранський студент Реза Газінурі. У 2011 році йому довелося покинути країну, виїхавши до Туреччини. Сьогодні активіст працює у Кремнієвій долині на неприбуткову організацію, яка займається захистом прав людей. Свого часу він зі своїм другом, журналістом, на ім’я Мохаммад Хайдарі, домовився створити такий офлайн-додаток для обміну повідомленнями на випадок вимкнення в країні інтернету.