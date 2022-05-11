Для військових медиків розробили окуляри з доповненою реальністю та штучним інтелектом

Окуляри MAGIC AI полегшать військовим медикам роботу на полі бою та значно розширять їхні можливості. За розробку відповідає агентство DARPA.

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) – це спеціалізована організація Міністерства оборони США, що відповідає за розробку нових технологій для використання в збройних силах США. Створення окулярів доповненої реальності ведеться спільно з одним із провідних оборонних підрядників Raytheon BBN. Як це працюватиме – розповідаємо далі.

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MAGIC AI

За допомогою новітніх окулярів військові лікарі зможуть ефективніше надавати допомогу пораненим на полі бою.

Річ у тому, що американські військові лікарі, будучи хорошими фахівцями загального профілю, не мають достатньої підготовки в наданні спеціалізованих видів медичної допомоги.

MAGIC AI навчить їх, як виконувати до півсотні різних медичних процедур.

Пристрій являє собою VR-окуляри, оснащені аудіо- і відеосенсорами, які вкупі з підказками алгоритмів штучного інтелекту допоможуть краще контролювати ситуацію, що склалася і консультувати військового лікаря щодо його подальших дій.

Технологія ще незавершена. У Raytheon BBN пояснюють, що на повну MAGIC AI запрацюють тоді, коли пройдуть курс машинного навчання, до якого входить оволодіння спеціальними навичками на базі 2500 відеороликів і близько 50 мільйонів зображень.

Після цього система буде виконувати роль своєрідного суфлера: робитиме голосові та відеопідказки, показуватиме медикам відповідні методи роботи на екрані, підбираючи їх до конкретної ситуації. Зокрема, пристрій зможе пропонувати різні схеми надання допомоги й лікування з одночасною фіксацією часу і визначенням дози необхідних ліків.

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