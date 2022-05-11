Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) – це спеціалізована організація Міністерства оборони США, що відповідає за розробку нових технологій для використання в збройних силах США. Створення окулярів доповненої реальності ведеться спільно з одним із провідних оборонних підрядників Raytheon BBN. Як це працюватиме – розповідаємо далі.
Цікаво Раніше, ніж Ілон Маск: у США стартували випробування першого комерційного мозкового інтерфейсу
MAGIC AI
- За допомогою новітніх окулярів військові лікарі зможуть ефективніше надавати допомогу пораненим на полі бою.
- Річ у тому, що американські військові лікарі, будучи хорошими фахівцями загального профілю, не мають достатньої підготовки в наданні спеціалізованих видів медичної допомоги.
- MAGIC AI навчить їх, як виконувати до півсотні різних медичних процедур.
- Пристрій являє собою VR-окуляри, оснащені аудіо- і відеосенсорами, які вкупі з підказками алгоритмів штучного інтелекту допоможуть краще контролювати ситуацію, що склалася і консультувати військового лікаря щодо його подальших дій.
Технологія ще незавершена. У Raytheon BBN пояснюють, що на повну MAGIC AI запрацюють тоді, коли пройдуть курс машинного навчання, до якого входить оволодіння спеціальними навичками на базі 2500 відеороликів і близько 50 мільйонів зображень.
Після цього система буде виконувати роль своєрідного суфлера: робитиме голосові та відеопідказки, показуватиме медикам відповідні методи роботи на екрані, підбираючи їх до конкретної ситуації. Зокрема, пристрій зможе пропонувати різні схеми надання допомоги й лікування з одночасною фіксацією часу і визначенням дози необхідних ліків.
Інші технології DARPA:
- Раніше агентство провело успішні випробування системи автоматизації польотів ALIAS. Її встановили на бойовий вертоліт Black Hawk, і він повністю без екіпажу літав пів години.
- Також інженери розробили систему, яка дасть можливість управляти роєм зі 130 дронів усього одній людині. Технологія з'явиться на озброєнні Пентагону вже найближчим часом. В розробці технології також брала компанія Raytheon.
- Разом з компанією GA-ASI розробляється реактивний безпілотник LongShot. Він зможе атакувати супротивника ракетами класу "повітря-повітря".