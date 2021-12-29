Мишки з модулями пам'яті зустрічалися і раніше. Однак жодна з них, на жаль, визнання не отримала.

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Характеристики

Модель називається XPG Vault і вона цілком може стати винятком.

Повні її характеристики ще не озвучені.

Відомо лише, що мишка отримала високошвидкісний накопичувач даних на 1 терабайт.

Швидкість обміну інформацією при цьому досягає 985 мегабіт на секунду.

Підключається вона дротом за допомогою інтерфейсу USB-C.

Пристрій творці називають "ігровою бібліотекою на долоні". Певною мірою так і є, адже у такий накопичувач можна встановити не одну гру. Користувач легко може взяти мишку з собою і під'єднати її до іншого комп'ютера чи ноутбука, перебуваючи не вдома. Однак як при цьому бути із файлами збереження ігор, не уточнюється. Однак туди ж можна завантажити й інші файли – фотографії, музику, фільми та багато іншого – використовуючи мишу як флешку.



Ігрові мишки XPG Vault та XPG Alpha / Фото XPG

Також повідомляється про мишу версії XPG Alpha, яка дуже схожа на Vault. Вона буде використовувати датчик Pixart PAW3335 і матиме бездротові можливості за рахунок відсутності вбудованого сховища.

XPG повідомляє, що відвідувачі її стенду на виставці CES зможуть оглянути мишки, тому скоро ми дізнаємося більше інформації. Наприклад, наскільки важка така мишка і чи дійсно вона придатна для комп'ютерних ігор.

CES 2022 повинна пройти на початку січня.