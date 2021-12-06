Український супутник відправили у США

Конструкторське бюро "Південне" у Дніпрі виготовило супутник Sich-2-30. Наразі він пройшов усі випробування.

Незабаром його відправлять на пускову базу на мисі Канаверал (штат Флорида, США). Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

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Він зазначив, що Державне космічне агентство України та КБ "Південне" працювали без відхилень від графіка.

Коли запустять супутник

За словами Тафтая, параметри супутника відповідають усім технічним вимогам. Пристрій використають для цивільних потреб України.

Вже у США проведуть роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм,

– зазначив Тафтай.

Він додав, що запустити супутник планують 10 січня 2022 року.



Супутник відправлять до США / Фото фейсбук-сторінки Володимира Тафтая

Повний текст публікації Володимира Тафтая

Супутник "Січ-2-30" готовий

Український супутник "Січ-2-30", виготовлений на КБ Південне у місті Дніпро, успішно пройшов всі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Відправка з Дніпра до США відбудеться найближчими днями.

Державне космічне агентство України та Yuzhnoye State Design Office спрацювали без відхилень від графіку.

Всі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам.

Як я вже говорив, цей супутник – для цивільних потреб нашої держави.

Вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм.

Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року.