Автори каналу планують публікувати нові казки щодня. Всі вони, звісно ж, українською мовою.

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Що відомо

Якщо хоч одна дитина під час артобстрілу зможе замість звуків війни слухати в навушниках українську казку, це вже добре,

– пишуть автори каналу "Павлуша і Ява".

Знайти та підписатись на канал можна за посиланням.

У Telegram є можливість завантаження аудіозаписів для перегляду без інтернету.

Файл зберігається в пам'ять вашого смартфона і може бути відтворений у будь-який час.

Якщо ви зацікавлені у використанні даного каналу, завантажте записи заздалегідь, оскільки у підвалах та бомбосховищах часто відсутнє інтернет-з'єднання.

Слухати записи можна навіть з вимкненим екраном, що збереже заряд батареї.

Серед опублікованих казок можна знайти таку класику як "Рукавичка", "Півник і двоє мишенят", "Ласочка", "Лис Микита" та інші.

Як повідомляють творці каналу, переважна більшість читців – актори та студенти КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого