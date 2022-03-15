Винахід поки не має власної назви. Це експериментальна розробка на базі еластомерів. Такі рідкокристалічні полімери вже широко застосовуються в робототехніці для створення штучних м'язів.
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Що відомо
- Інтерес вчених викликаний надзвичайною еластичністю еластомерів, яка дозволяє їм поглинати велику кількість енергії без руйнування.
- Вони створили конструкцію з рядів жорстких елементів, скріплених між собою смужками розміщених під кутом еластомерів.
- Така архітектура дозволяє конструкції стискатися при отриманні навантаження і розпрямлятися після.
- Базовий елемент розмножили й спорудили багатошаровий "пиріг", який потім піддали випробуванням.
- Амортизатор успішно витримав удари снарядами вагою від 2 до 7 кілограмів на швидкостях до 35 кілометрів за годину без будь-яких пошкоджень.
- Зі збільшенням кількості шарів здатність витримувати навантаження зростає.
- У чотиришарової конструкції щільність поглинання енергії вдвічі вища, ніж у одношарової.
Амортизуючий матеріал для шоломів / Johns Hopkins University
Бонусом є вкрай мала вага матеріалу, він порівняний з пінопластом — тобто практично невагомий. Але при цьому вже в поточній версії цілком придатний для застосування як підкладка для броні або, наприклад, у ролі додаткового захисту бамперів транспортних засобів.
Вчені вже налагодили контакти з компанією, яка виробляє шоломи для військових, поліції та спортсменів – першим комерційним застосуванням новинки стануть саме вироби для них.