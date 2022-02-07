Для підлітків, які хотіли підірвати будівлю ФСБ у грі Minecraft, просять до 9 років колонії

Судячи з усього, Росія вирішила обігнати весь світ у темпах розвитку метавсесвітів – місцевий суд вкотре переплутав реальне та віртуальне й судить підлітків за підрив будівлі ФСБ у грі Minecraft.

Справа стосується трьох 16-річних підлітків. Як стверджує державне обвинувачення, вони хотіли підірвати будівлю ФСБ Росії у комп'ютерній грі Minecraft. За це для них просять реальні терміни, оскільки вбачають у цьому терористичні наміри.

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Minecraft підриває Росію

Справа дев'ятикласників з міста Канська тягнеться ще з 2020 року.

Тоді, у листопаді, усіх трьох затримали під час розклеювання у місті листівок на підтримку студента Азату Міфтахова.

Силовики вилучили у школярів телефони й виявили там листування з планами побудувати та підірвати будівлю ФСБ у грі.

Остаточного рішення в справі досі немає.

За інформацією російських ЗМІ, найсуворіше покарання у вигляді 9 років позбавлення волі прокурор вимагає призначити Микиті Уварову за "створення терористичної організації".

за "створення терористичної організації". Уварова намагаються подати як лідера, який керував всіма операціями угруповання.

Іншим двом фігурантам, Денису Михайленку та Богдану Андрєєву, просять шість із половиною років та шість років і п'ять місяців відповідно.

Крім цього, у випадку визнання їх винними, вони будуть змушені заплатити штрафи у розмірі 50 тисяч рублів.

Прокурор наполягає, що вони "з метою зміни діючого в РФ державного і політичного устрою [...], а також помсти за несправедливо і помилково, на їхню думку, засуджених однодумців, у тому числі осіб зі складу спільноти "Сеть", визнаного терористичною організацією, [...] проходили навчання з метою ведення у майбутньому терористичної діяльності – здійснення на території Канська терористичного акту.

Останнє слово Микити Уварова

Тут очевидно натяк на уже згаданого Азату Міфтахова, який відбуває покарання в колонії. 1 лютого 2019 року його затримали за підозрою в незаконному виготовленні вибухівки. Свідчення про це, як він сам стверджував, хлопець давав під тортурами. Через тиждень його відпустили, однак тут же затримали знову за іншими звинуваченнями – начебто у 2018 році зі своїми поплічниками він розбив вікно одного з офісів партії "Единая Россия". За "хуліганство, скоєне за попередньою змовою з мотивів політичної ненависті" його й засудили до шести років у колонії, де він і перебуває досі.

4 лютого під час чергового засідання в справі підлітків, після оголошення вимог по вироках Микиті Уварову надали право останнього слова. Він заявив, що не збирався підривати будівлю ФСБ і не винен у тих діях та намірах, в яких його звинувачують. Повний текст звернення опублікувало видання "Новая газета".

"Якщо мені дадуть реальний термін, Я буду відбувати його з чистою совістю і гідністю. Я буду спокійний, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганому, я не був їх лідером, ми були на рівних і просто дружили. Я нікого не обмовив. Мені не соромно перед людьми, близькими і чужими, які знають про нашу історію. Нехай хтось вірить не мені, а правоохоронним органам, мені нема чого соромитися. Я нікого не збирався підривати. [...] Востаннє на цьому суді я хотів би сказати: я не терорист, я не винен в 205.3 КК РФ. І я просто хотів би довчитися, здобути освіту і виїхати куди‑небудь далеко звідси, щоб нікого тут зі спецслужб не нервувати й самому не нервуватися, стати яким‑небудь фрілансером або ще ким‑небудь за фахом. Прошу суд дати мені це зробити", – сказав Уваров у зверненні до суду.

Підліток також висловився проти того, що в Росії "репресують людей, громадських активістів, які бажають країні добра, які виступають за її благополуччя".

Наразі у судовому засіданні оголошено перерву до 10 лютого. Коли винесуть вирок у справі, невідомо.

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