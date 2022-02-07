Справа стосується трьох 16-річних підлітків. Як стверджує державне обвинувачення, вони хотіли підірвати будівлю ФСБ Росії у комп'ютерній грі Minecraft. За це для них просять реальні терміни, оскільки вбачають у цьому терористичні наміри.
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Minecraft підриває Росію
- Справа дев'ятикласників з міста Канська тягнеться ще з 2020 року.
- Тоді, у листопаді, усіх трьох затримали під час розклеювання у місті листівок на підтримку студента Азату Міфтахова.
- Силовики вилучили у школярів телефони й виявили там листування з планами побудувати та підірвати будівлю ФСБ у грі.
- Остаточного рішення в справі досі немає.
- За інформацією російських ЗМІ, найсуворіше покарання у вигляді 9 років позбавлення волі прокурор вимагає призначити Микиті Уварову за "створення терористичної організації".
- Уварова намагаються подати як лідера, який керував всіма операціями угруповання.
- Іншим двом фігурантам, Денису Михайленку та Богдану Андрєєву, просять шість із половиною років та шість років і п'ять місяців відповідно.
- Крім цього, у випадку визнання їх винними, вони будуть змушені заплатити штрафи у розмірі 50 тисяч рублів.
Прокурор наполягає, що вони "з метою зміни діючого в РФ державного і політичного устрою [...], а також помсти за несправедливо і помилково, на їхню думку, засуджених однодумців, у тому числі осіб зі складу спільноти "Сеть", визнаного терористичною організацією, [...] проходили навчання з метою ведення у майбутньому терористичної діяльності – здійснення на території Канська терористичного акту.
Останнє слово Микити Уварова
4 лютого під час чергового засідання в справі підлітків, після оголошення вимог по вироках Микиті Уварову надали право останнього слова. Він заявив, що не збирався підривати будівлю ФСБ і не винен у тих діях та намірах, в яких його звинувачують. Повний текст звернення опублікувало видання "Новая газета".
"Якщо мені дадуть реальний термін, Я буду відбувати його з чистою совістю і гідністю. Я буду спокійний, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганому, я не був їх лідером, ми були на рівних і просто дружили. Я нікого не обмовив. Мені не соромно перед людьми, близькими і чужими, які знають про нашу історію. Нехай хтось вірить не мені, а правоохоронним органам, мені нема чого соромитися. Я нікого не збирався підривати. [...] Востаннє на цьому суді я хотів би сказати: я не терорист, я не винен в 205.3 КК РФ. І я просто хотів би довчитися, здобути освіту і виїхати куди‑небудь далеко звідси, щоб нікого тут зі спецслужб не нервувати й самому не нервуватися, стати яким‑небудь фрілансером або ще ким‑небудь за фахом. Прошу суд дати мені це зробити", – сказав Уваров у зверненні до суду.
Підліток також висловився проти того, що в Росії "репресують людей, громадських активістів, які бажають країні добра, які виступають за її благополуччя".
Наразі у судовому засіданні оголошено перерву до 10 лютого. Коли винесуть вирок у справі, невідомо.