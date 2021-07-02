Для фанатів Lego створили додаток, який з купи конструктору пропонує варіанти збірки

Фанати Lego створили додаток Brickit – сервіс, який сканує будь-який набір деталей за допомогою смартфона і пропонує варіанти збірки. Поки працює тільки на iOS.

Додаток Brickit використовує технологію доповненої реальності і може аналізувати вашу колекцію Lego за допомогою камери смартфона. Перший запуск додатку відбувся ще у 2019 році, проте популярності набрав лише зараз.

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Як працює BrickIt

Під час першого запуску основна функція додатку була такою ж: користувач вносив інформацію про свою колекцію і міг зібрати з доступних деталей нову фігурку за аматорськими схемами. Деталі вносили вручну, відзначаючи куплені набори або скануючи штрихкоди.

У кінці 2020 року розробники випустили велике оновлення "Скануй і будуй", з яким додавати деталі стало в рази швидше. Досить розсипати цеглинки в одну купу і відсканувати їх камерою. Додаток за кілька секунд визначить кожну деталь і запропонує відповідні інструкції. Під час складання заодно буде показано, де саме в купі знаходиться потрібна деталь.

Влітку 2021 року BrickIt різко набрав популярність і потрапив до топ-5 розділу "Розваги" на AppStore.

Користувачі соцмереж стали викладати приклади роботи BrickIt і ділитися враженнями. У Twitter відзначили, що додаток не завжди працює належним чином: деякі деталі не розпізнаються, а програма може вилітати при виборі інструкцій. Попри це, багато хто назвав технологію "вражаючою".

Brickit поки залишається стороннім незалежним додатком від ентузіастів. До осені розробники планують випустити версію і на Android.