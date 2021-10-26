Для iPhone та iPad вийшло велике оновлення з давно обіцяними функціями та виправленнями
26 жовтня 2021 , 22:02Читать новость на русском
Джерело:MacRumors
Apple представила велике оновлення iOS 15.1 і iPadOS 15.1. Нові версії операційних систем приносять багато нововведень, поліпшень та виправлень.
Деякі з функцій спочатку планувались для версій 15.0, проте пізніше Apple перенесла їх, щоб доопрацювати. Тепер нові можливості доступні на всіх сумісних пристроях.
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Що нового
SharePlay в додатку FaceTime
- Ще влітку компанія анонсувала функцію SharePlay, яка позиціюється як "абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store".
- За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитись фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.
Функція SharePlay в додатку FaceTime / Фото Apple
- Загальні елементи управління дозволять призупиняти, запускати й перемотувати контент, а гучність відео чи музики автоматично зменшується, коли співрозмовники починають говорити.
- З Apple TV можна дивитися загальне відео (наприклад, серіал чи фільм) на великому екрані, продовжуючи спілкування по FaceTime на iPad.
Інші функції
- Кілька нововведень стосуються додатку для перекладу. Наприклад, тепер він підтримує китайську мову путунхуа (одна з офіційних у Китаї).
- У додаток "Дім", який дозволяє віддалено керувати компонентами розумного будинку, додані нові перемикачі автоматизації на основі поточних показань вологості, якості повітря і рівня освітленості з датчиків, що підтримують HomeKit.
- У швидкі команди голосового асистента Siri тепер за допомогою нових готових дій можна накладати текст на зображення і файли GIF.
- В iPhone 13 Pro й iPhone 13 Pro Max з'явилася підтримка запису відео ProRes і автоматичне перемикання між камерами при макрозйомці.
- У додатку Wallet з'явилася підтримка карт вакцинації від COVID-19.