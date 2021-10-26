Для iPhone та iPad вийшло велике оновлення з давно обіцяними функціями та виправленнями

Apple представила велике оновлення iOS 15.1 і iPadOS 15.1. Нові версії операційних систем приносять багато нововведень, поліпшень та виправлень.

Деякі з функцій спочатку планувались для версій 15.0, проте пізніше Apple перенесла їх, щоб доопрацювати. Тепер нові можливості доступні на всіх сумісних пристроях.

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Що нового

SharePlay в додатку FaceTime

Ще влітку компанія анонсувала функцію SharePlay, яка позиціюється як "абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store".

За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитись фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.



Функція SharePlay в додатку FaceTime / Фото Apple

Загальні елементи управління дозволять призупиняти, запускати й перемотувати контент, а гучність відео чи музики автоматично зменшується, коли співрозмовники починають говорити.

З Apple TV можна дивитися загальне відео (наприклад, серіал чи фільм) на великому екрані, продовжуючи спілкування по FaceTime на iPad.

Інші функції