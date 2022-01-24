Для доставки людей і вантажів на орбіту створюють перший багаторазовий космічний літак

Компанія Radian оголосила про створення першого в світі багаторазового орбітального космічного літака. Він матиме форму звичайного літака, але зможе доставляти людей і вантажі на навколоземну орбіту.

Літальний апарат назвали Radian One. Він буде, багаторазовим, одноступінчастим, матиме горизонтальні зліт та посадку і зможе виконувати широкий спектр космічних операцій.

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Що відомо про Radian One

Подібна до літака конфігурація вимагає набагато менше інфраструктури, ніж системи вертикального запуску.

Новий літак можна буде повторно запустити вже через 48 годин.

Можливість літати в космос, виконувати місію, повертатися, дозаправлятися і знову літати, дозволить здійснювати космічні й наземні місії, неможливі з традиційними транспортними засобами.

Конструкція Radian One буде здатна виводити на орбіту до п'яти осіб і 2268 кілограмів вантажу.

Апарат оснастять трьома двигунами на рідкому паливі.

Він матиме масу близько 4 536 кілограмів.

Як це працює

Апарат злетить зі звичайної злітно-посадкової смуги, підніметься на потрібну йому висоту і вже в повітрі запустить ракетні двигуни, щоб вийти на орбіту.

Компанія стверджує, що Radian One залишатиметься там до п'яти днів, а потім знову увійде в атмосферу. Крило літака дозволить плавно приземлитися на будь-якій злітно-посадковій смузі.

Крила пропонують можливості та типи місій, які просто неможливі з традиційними ракетами з вертикальним зльотом,

– каже Лівінгстон Холдер, співзасновник Radian, технічний директор.

Мета Radian – вдосконалювати свої основні технології, що в кінцевому підсумку дозволить забезпечити швидкість польоту, подібну до літака, але з меншими витратами на місію.