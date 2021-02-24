За бортом МКС розмістять коробку з таблетками: для чого це вченим

Серед вантажу, доставленого на МКС черговим транспортним рейсом, буде партія таблеток, виготовлених в рамках проєкту зі створення технології виробництва медикаментів під час тривалих космічних експедицій. Вчені планують вивчити вплив космосу на ліки.

Сьогодні всі необхідні лікарські препарати екіпажі беруть з собою. Бортова аптечка МКС періодично оновлюється і поповнюється. Однак для тривалих космічних місій, де доведеться розраховувати виключно на себе, така практика не підходить.

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Що пропонують дослідники

Щоб перевірити можливості екіпажу самостійно виробляти медикаменти безпосередньо на борту МКС, група дослідників Університету Аделаїди на чолі з професором Фолькером Хесселем підготувала до відправлення на космічну станцію пакети з таблетками.

На перший погляд, це звичайні ліки, проте виготовлені вони з додаванням кремнезему, силікату магнію (тальку) і фосфату кальцію – "космічних" інгредієнтів, що зустрічаються на Місяці. На МКС їх розмістять на експериментальній платформі Alpha Space Materials International Space Station Experiment, що розташована за бортом станції. Таким чином, вони опиняться під впливом усіх факторів відкритого космосу – вакууму, екстремальних температур, невагомості й жорсткого випромінювання.

Передбачається, що через пів року медикаменти повернутися на Землю, де їх ретельно вивчать, щоб прослідкувати зміни, що відбулися з ними. Отримана інформація буде використана для створення технологій виробництва медикаментів у космосі.