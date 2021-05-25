Перед походом до гастроентеролога вам потрібно буде здати аналіз калу. Також лікар захоче знати частоту ваших походів в туалет та інші не менш важливі деталі процесу дефекації. Проте з новою розробкою Smart toilet, яка використовує штучний розум, запам'ятовувати деталі та нести аналізи більше не потрібно.

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Систему можна буде інтегрувати у звичайний туалет / Фото Unsplash

Деталі інновації

Розробкою займається команда з Дюкського університету. Вони розробляють таку технологію, яку б легко можна було інтегрувати у звичайний туалет. Це зробить установку обладнання простішою та дешевшою.

Зазвичай гастроентерологи повинні покладатися на інформацію, яка надається пацієнтами, щоб допомогти визначити причину їх проблем зі здоров'ям шлунково-кишкового тракту, що може бути дуже ненадійним,

– розповідає Дебора Фішер, доктор медицини, один з провідних авторів дослідження.

Фішер додала, що пацієнти часто не пам'ятають деталі щодо власних продуктів життєдіяльності. Але ця інформація критично важлива для лікарів.

Технологія Smart Toilet дозволить збирати інформацію без ризиків неточної інтерпритації деталей пацієнтом. Окрім того, гаджет визначає наявність крові у зразках.

Поки що інновація знаходиться у стані розробки. Проте уже показала багатообіцяючі результати, коли у 85% випадків вірно визначила форму зразка, а точність аналізу крові досягнув позначки 76%.

Ми з оптимізмом дивимося на готовність пацієнтів використовувати цю технологію, тому що це те, що може бути встановлено в трубах їх туалетів та не вимагає від пацієнта будь-яких інших дій, крім змиву,

– сказала Соня Грего, доктор філософії, провідний дослідник дослідження і директор-засновник Duke Smart Toilet Lab.