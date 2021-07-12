Згідно зі статистикою, якщо протягом першої години потерпілому надати повноцінну медичну допомогу, то ймовірність, що він виживе, значно зростає. Якщо ж допомога надається пізніше, то шанси на виживання різко падають.

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Нова швидка допомога

Проєкт Median AMB отримав нагороду Red Dot Design Awards 2018. У 2020 році його оновили і заново представили публіці.

Ідея полягає у виділенні окремої смуги автомагістралей під рейку, по якій зможе переміщатися рятувальна медична капсула.

За задумом, вона рухається у повністю автономному режимі.

Капсула призначена для розміщення потерпілого і двох медиків.

Доступ всередину забезпечується через розсувні бічні двері.

Рендери оновленого проєкту швидкої допомоги для автомагістралей / Фото yankodesign

Як це працює

Коли відбувається ДТП з постраждалими, повідомлення про це отримує центр реєстрації подій. Капсула відправляється зі станції, розміщеної на трасі, протягом трьох хвилин. Вона рухається на високій швидкості, уникаючи заторів, які можуть спричинятися, у тому числі, цією ж аварією. Прибувши на місце, медики поміщають потерпілого в цю капсулу, і вона відправляється назад на станцію, де пацієнт передається до швидкої допомоги найближчого населеного пункту для доставки в лікарню.