Для армії США розробляють приціл, здатний передбачити траєкторію польоту кулі ще до пострілу

Щоб не дати країнам-суперницям обігнати свою військову міць, США постійно працюють над новими бойовими технологіями. Цього разу мовиться про особливий приціл наступного покоління.

Розробкою займається компанія Vortex Optics. Контракт на поставку армії нових комп'ютеризованих прицілів NGSW-FC підписали на суму 2,7 мільярда доларів.

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Що відомо

Такий приціл, як уже зазначалося, дозволить передбачати траєкторію польоту кулі ще до пострілу.

Новинку планують встановити на нову гвинтівку NGSW-AR (Next-Generation Squad Weapons-Automatic Rifle), яка повинна надійти на озброєння в цьому році.



Новітній приціл NGSW-FC / Фото Vortex Optics

Ngsw-FC кріпиться до планки Пікатінні М1913 – кронштейна, який застосовується на різних видах стрілецької зброї для уніфікованого кріплення допоміжного приладдя: прицілів, сошок, тактичних ліхтарів та іншого.

Приціл забезпечує збільшення в 1-8 разів.

У ньому Vortex Optics застосувала "систему управління вогнем з активною прицільною сіткою", пропонуючи стрілку вже скориговану точку прицілювання з урахуванням зниження траєкторії кулі й поправки на вітер.

Новий приціл підходить до карабіна М4А1, що перебуває на озброєнні, проте він, в першу чергу, розроблявся для перспективної автоматичної гвинтівки NGSW. Спочатку планувалося замовлення близько 100 000 прицілів, однак у підсумку контракт уклали на 250 000 одиниць.



Новітній приціл NGSW-FC / Фото Vortex Optics

Крім гвинтівок і прицілів угода передбачає закупівлю додаткових аксесуарів, запчастин, проведення ремонту та інженерних робіт.