Розробкою займається компанія Vortex Optics. Контракт на поставку армії нових комп'ютеризованих прицілів NGSW-FC підписали на суму 2,7 мільярда доларів.

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Що відомо

Такий приціл, як уже зазначалося, дозволить передбачати траєкторію польоту кулі ще до пострілу.

Новинку планують встановити на нову гвинтівку NGSW-AR (Next-Generation Squad Weapons-Automatic Rifle), яка повинна надійти на озброєння в цьому році.



Новітній приціл NGSW-FC / Фото Vortex Optics

Ngsw-FC кріпиться до планки Пікатінні М1913 – кронштейна, який застосовується на різних видах стрілецької зброї для уніфікованого кріплення допоміжного приладдя: прицілів, сошок, тактичних ліхтарів та іншого.

Приціл забезпечує збільшення в 1-8 разів.

У ньому Vortex Optics застосувала "систему управління вогнем з активною прицільною сіткою", пропонуючи стрілку вже скориговану точку прицілювання з урахуванням зниження траєкторії кулі й поправки на вітер.

Новий приціл підходить до карабіна М4А1, що перебуває на озброєнні, проте він, в першу чергу, розроблявся для перспективної автоматичної гвинтівки NGSW. Спочатку планувалося замовлення близько 100 000 прицілів, однак у підсумку контракт уклали на 250 000 одиниць.



Новітній приціл NGSW-FC / Фото Vortex Optics

Крім гвинтівок і прицілів угода передбачає закупівлю додаткових аксесуарів, запчастин, проведення ремонту та інженерних робіт.