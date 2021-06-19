Частину розмови виділили на обговорення пандемії. Тім Кук розповів про її вплив на бізнес Apple. Він уточнив, що гордий тим, що компанія взяла участь у боротьбі з пандемією, роздаючи захисні маски і респіратори, а також випустивши Exposure Notification API для розробників додатків, який врятував "тисячі" життів.

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Про що говорив Тім Кук

Більшу частину виступу глава Apple приділив конфіденційності даних користувача.

Ми фокусуємо зусилля на забезпеченні конфіденційності і розглядаємо її як базове право людини. Фундаментальне право людини. І ми зосереджували зусилля на забезпеченні конфіденційності десятиліттями. Стів заявляв, що конфіденційність простою мовою — те, на що підписуються люди, і причина того, чому вони дають дозволи. І ці дозволи необхідно питати щоразу. Ми завжди намагалися жити відповідно до цих принципів,

– каже Тім Кук.

За його словами, якщо хтось турбується про те, що за ним спостерігають, він починає менше робити і менше думати. Ніхто не хоче, щоб звужувалося поле для свободи самовираження, а конфіденційність є однією з ключових цінностей Apple.

Говорячи про новий європейський закон щодо регулювання цифрових ринків Digital Markets Act, що зобов'язує Apple допустити установку додатків для iOS зі сторонніх джерел, Кук заявив, що нові правила завдадуть шкоди як конфіденційності, так і безпеці користувачів: "Я маю на увазі, якщо поглянути на шкідливе ПЗ як приклад, Android має його в 47 разів більше, ніж iOS. Чому так? Тому що ми створювали iOS таким чином, що існує тільки один App Store, і всі додатки перевіряються до того, як викладатися у відкритий доступ. Це допомагає залишати багато шкідливих програм поза нашою екосистемою. Споживачі постійно говорили нам, як вони цінують це."