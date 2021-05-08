Новий алгоритм створили дослідники з Університету Центральної Флориди, що працюють над програмою Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) Computational Simulation of Online Social Behavior. Для чого це потрібно військовим – розповідаємо далі.

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Завдання нового ШІ

Сарказм був серйозною перешкодою на шляху підвищення точності аналізу настроїв, особливо в соціальних мережах, оскільки сарказм значною мірою залежить від тональності голосу, міміки та жестів, які не можуть бути представлені в тексті. Розпізнати сарказм в текстовому онлайн-спілкуванні – непросте завдання, оскільки жоден з цих сигналів недоступний,

— каже Брайан Кеттлер, менеджер програми DARPA.

Як стає зрозуміло з коментаря, "детектор сарказму" був розроблений для відстеження настроїв у соцмережах і своєчасного запуску інформаційної протидії загрозам.

Модель використовує нейронні мережі для відстеження залежності між ключовими словами, а потім видає оцінку, яка вказує, чи присутній сарказм.

Робота з наборами даних показала, що сарказм в текстових виразах визначається майже зі стовідсотковою точністю.

Розуміння настрою онлайн-розмов може допомогти підприємствам обробляти відгуки клієнтів і збирати ідеї для поліпшення своїх маркетингових зусиль. З точки зору оборони настрої можуть бути важливим сигналом для інформаційних операцій в мережі, щоб визначити теми, які викликають стурбованість, або можливі дії зловмисників,

– йдеться у пресрелізі DARPA.