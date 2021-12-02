Для 3D-принтера створили особливі живі чорнила, здатні лікувати й самовідновлюватися

Група вчених під керівництвом Анни М. Дурай-Татте з Вірджинського політехнічного університету створила новий тип біочорнил для 3D-принтера. Вони складаються з генетично модифікованих бактерій.

Для проривного матеріалу використали бактерії Escherichia coli. Вони підходять для друку гідрогелів, які вивільняють ліки або поглинають токсини. Дослідження вже опублікували в науковому журналі Nature Communications.

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Як це працює

Щоб надати чорнилам потрібних механічних властивостей, дослідники використовували генетичне програмування.

Завдяки цьому матеріал вийшов практичним: він стійкий при кімнатній температурі, на відміну від деяких інших біочорнил, що існують сьогодні.

Клітини кишкової палички модифікували, щоб вони виробляли нановолокна на зразок фібрину — білка, який відіграє ключову роль в утворенні тромбів у ссавців.

З готового гелю з волокнами і живими бактеріями можна надрукувати куби, конуси або інші форми.

Вчені запевняють, що в майбутньому такі чорнила зможуть самовідтворюватися.

Якщо занурити конус в розчин глюкози, клітини з'їдять глюкозу, створять ще більше волокон і збільшать конус,

— розповідає хімічний біолог і автор статті Ніл Джоші з північно-східного університету в Массачусетсі.



Один, десять та двадцять один шар біогелю / Фото Анни М. Дурай-Татте

Сфери застосування

Використати цю технологію можна у найрізноманітніших галузях. Перспективним виглядає застосування в медицині. Розробники у своєму експерименті, наприклад, спробували поглинути токсичні сполуки та доставити протираковий препарат, об'єднавши біочорнила з іншими мікробами.

Поки біогель для 3D-друку використовували дуже обмежено. Але в майбутньому він може знадобитися у сферах аж до виробництва кришок для пляшок, здатних видаляти небезпечні хімічні речовини з води.