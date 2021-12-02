Для проривного матеріалу використали бактерії Escherichia coli. Вони підходять для друку гідрогелів, які вивільняють ліки або поглинають токсини. Дослідження вже опублікували в науковому журналі Nature Communications.
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Як це працює
- Щоб надати чорнилам потрібних механічних властивостей, дослідники використовували генетичне програмування.
- Завдяки цьому матеріал вийшов практичним: він стійкий при кімнатній температурі, на відміну від деяких інших біочорнил, що існують сьогодні.
- Клітини кишкової палички модифікували, щоб вони виробляли нановолокна на зразок фібрину — білка, який відіграє ключову роль в утворенні тромбів у ссавців.
- З готового гелю з волокнами і живими бактеріями можна надрукувати куби, конуси або інші форми.
- Вчені запевняють, що в майбутньому такі чорнила зможуть самовідтворюватися.
Якщо занурити конус в розчин глюкози, клітини з'їдять глюкозу, створять ще більше волокон і збільшать конус,
— розповідає хімічний біолог і автор статті Ніл Джоші з північно-східного університету в Массачусетсі.
Один, десять та двадцять один шар біогелю / Фото Анни М. Дурай-Татте
Сфери застосування
Використати цю технологію можна у найрізноманітніших галузях. Перспективним виглядає застосування в медицині. Розробники у своєму експерименті, наприклад, спробували поглинути токсичні сполуки та доставити протираковий препарат, об'єднавши біочорнила з іншими мікробами.
Поки біогель для 3D-друку використовували дуже обмежено. Але в майбутньому він може знадобитися у сферах аж до виробництва кришок для пляшок, здатних видаляти небезпечні хімічні речовини з води.