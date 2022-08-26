Яка компанія збирає найбільше ваших даних, а яка найменше

Технологічним компаніям потрібні наші дані. Для них, вони є найбільшою цінністю, адже ними можна торгувати за чималі гроші. Усі безкоштовні застосунки або ігри мають свою ціну. Майже завжди ми платимо за них своїми даними. Але скільки інформації насправді збирають компанії, і яка з них збирає найбільше?

Таке ж питання поставила собі компанія StockApps. У пошуках відповіді було проведено дослідження, яке показало хто з технологічних компаній скільки даних збирає з користувачів.

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У своєму аналізі StockApps порівняла практику збору даних п’яти великих технологічних компаній:

Google,

Twitter,

Apple,

Amazon,

Facebook.

Однак у звіті не описано, які типи даних компанії збирають від нас; натомість StockApps вирішила використовувати такий узагальнений показник, як "точки даних", щоб продемонструвати, скільки інформації збирає кожна фірма. Також StockApps наголосила, що кожна з цих компаній зосереджується на певній категорії даних, а не на кількості.

Хто з техгігантів збирає найбільше даних користувача

Згідно з дослідженням StockApps, компанією, яка збирає найбільше особистих даних, доволі очікувано стала Google. Пошуковик збирає колосальні 39 точки даних, і згідно зі звітом StockApps, інформація, яку Google збирає, включає будь-яку інформацію, від вашого точного місцезнаходження до історії вашого веб-переглядача та вашої активності на веб-сайтах або в програмах сторонніх розробників.



Хто збирає більше ваших даних / Фото StockApps

Google також збирає електронні листи в облікових записах користувачів Gmail. Крім того, схоже, що компанія збирає більше типів інформації про окремих користувачів. У звіті йдеться навіть про те, що технологічний гігант зберігає величезну кількість інформації в кількох доменах. У StockApps навіть зазначили, "якщо де не будь є дані, з великою ймовірністю Google збирає їх".

Натомість Google пропонує багато послуг, які суттєво спрощують життя людей, користування ґаджетами та інші повсякденні речі сучасної людини, про які ми навіть не задумуємося. Щоб все це працювало належним чином компанії потрібно чимало інформації.

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Що там інші компанії

Далі в черзі йдуть Twitter, Amazon і Facebook з 24, 23 і 14 точками даних відповідно. За даними StockApps, Twitter і Facebook також збирають багато даних, але в основному це інформація, яку віддають їхні користувачі.

Згідно з дослідженням, Apple є найбільш орієнтованим на конфіденційність технологічним гігантом. Він збирає лише 12 точок даних, і, як заявили в StockApps, в Купертіно зберігають лише дані, необхідні для підтримки облікових записів своїх користувачів. Водночас Apple, ймовірно, збирає від нас менше даних, оскільки не покладається на доходи від реклами, як Google, Twitter і Facebook. Велика частина бізнес-моделей цих компаній – це таргетована реклама.