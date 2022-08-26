Деякі програми можуть збирати вашу особисту інформацію з іншою метою, наприклад для створення рекламного профілю, який сторонні компанії можуть придбати та використовувати для демонстрації таргетованої реклами. 24 канал нещодавно розповідав про те, які компанії збирають найбільше ваших даних.

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Користувачам смартфонів від Apple пощастило з конфіденційністю. Компанія використовує так звані "Мітки конфіденційного споживання", які дають вам змогу побачити, які особисті дані програми збирають про вас. Якщо ви не хочете, щоб програма відстежувала вас на пристрої Apple, ви у будь-який момент можете заблокувати збір даних.

Що ж до екосистеми Android, то користувачі наразі не мають таких інструментів для контролю даних. Першим кроком до вирішення цієї проблеми став розділ "Безпека даних" у Google Play Store, який, як і деталі конфіденційності програм Apple, вимагає від розробників пояснювати, як їхні програми збирають, обмінюються та захищають дані користувачів. Однак, оскільки інформацію мають заповнювати творці програми, існує ймовірність того, що деякі розробники можуть нехтувати цією вимогою і просто вказувати дані, що не відповідають дійсності.

Хай там як, а ви не зможете повністю заборонити програмі стежити за вами. Тому ми вирішили зібрати кілька актуальних порад щодо виявлення підозрілих програм та методів захисту вашої особистої інформації на Android.

Перевірте дозволи застосунків

Дозволи програм відіграють ключову роль у захисті вашої конфіденційності. Ви можете використовувати їх, щоб контролювати, до яких частин телефону та системи мають доступ ваші програми.

Крім того, якщо ви перевірите, які дозволи вимагає програма, ви зможете краще визначити, чи можна їй довіряти, чи ні. Наприклад, якщо програма для підбору шпалер запитує дозвіл на використання камери вашого телефону, або доступ до дзвінків чи повідомлень без видимих ​​причин, це може бути шкідливий застосунок.

Про те, як шкідливі додатки маскуються під невинні програми, а потім крадуть ваші дані і навіть гроші, ми писали у спеціальному матеріалі, який рекомендуємо прочитати.

Ви можете перевірити дозволи вже встановленого додатка. Але значно краще, якщо ви звернете увагу при встановленні застосунку на те, чого саме він потребує.

Щоб побачити, яких дозволів потребує програма, перейдіть на сторінку застосунку в магазині Google Play, натисніть "Про цю програму", а в розділі "Дозволи" натисніть "Переглянути деталі". Google Play Store відкриє вікно з переліком усіх дозволів, які потрібні програмі.



Перевіряємо дозволи додатків в Google Play / Фото 24 канал

Однак, навіть якщо додаток виглядає безпечним, є інший спосіб, яким він може зібрати принаймні частину ваших даних. Майже кожна програма має вбудовані трекери, які використовуються для збору та надсилання вашої особистої інформації. Деякі з них нешкідливі. Інші не надто безпечні.

Трекери в мобільних додатках

Майже кожна програма має вбудовані трекери, які є фрагментами коду, призначеними для збору ваших особистих даних для різних цілей. Зазвичай вони надаються компаніями як SDK (набір для розробки програмного забезпечення), який є набором інструментів, призначених для полегшення розробки програм.

Деякі трекери, як-от Google Firebase Analytics і CrashLytics, надають розробникам статистику та звіти про збої та допомагають їм покращувати їхні програми. Існують також трекери, які використовуються для "бомбардування" рекламою. Трекери також можуть використовуватися для профілювання та ідентифікації, що означає збір якомога більшої кількості інформації для створення вашого цифрового профілю та пов’язування конкретно вас з вашою онлайн- та офлайн-діяльністю.

Хорошим прикладом того, наскільки універсальними та потужними можуть бути трекери, є FidZup. Цей трекер дозволяє вашому телефону вловлювати нечутні для людського вуха звуки, що розсіюються від джерел, розміщених у закладах чи роздрібних магазинах. Таким чином FidZup дізнається ваше точне місцезнаходження та може стежити за вами під час покупок. Трекер також дозволяє цим закладам або магазинам надсилати вам рекламні акції. Як сказано у короткому описі про трекер, "споживач отримує відповідний контент у потрібному місці та в найкращий час на своєму смартфоні".

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Як дізнатися, скільки і які вбудовані трекери має програма?

Ви повинні знати, що жодна служба чи програма, призначена для виявлення вбудованих трекерів, не є на 100% точною. Тому завжди краще ще раз перевірити інформацію за допомогою іншої програми чи служби.

Exodus Privacy

Exodus Privacy "аналізує моменти конфіденційності в програмах Android". Сервіс сканує коди безкоштовних програм, завантажених у Google Play Store, і перераховує усі трекери та дозволи, які він може виявити. На жаль, служба аналізує лише безкоштовні програми, тому ви не зможете знайти чи отримати звіт про платний застосунок.

Exodus Privacy використовує вже готові сформовані звіти про застосунки, які ним раніше були проскановані, тож не обов'язково проводити повне сканування, якщо таки звіт вже є в базі Exodus Privacy.

Сервіс дуже простий у використанні. Щоб проаналізувати програму з його допомогою, перейдіть на веб-сайт Exodus Privacy, натисніть кнопку "Перевірити програму", а потім введіть назву програми, яку потрібно проаналізувати, у рядку пошуку. Ви також можете скопіювати та вставити посилання на програму з магазину Google Play у поле пошуку Exodus Privacy.

Якщо для безкоштовної програми, яку ви хочете завантажити, немає звіту, ви можете почати аналіз самостійно. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку "Виконати новий аналіз", скопіювати та вставити URL-адресу програми та натиснути "Виконати аналіз".

Для демонстрації роботи Exodus Privacy перевіримо, що він скаже про додаток "Повітряна тривога".

Вставляємо у рядок пошуку посилання на сторінку "Повітряна тривога" в Google Play і виявляємо, що ця популярна програма має 3 вбудовані трекери та запитує у нас 15 дозволів. Якщо ми не впевнені щодо конкретного трекера, ми завжди можемо знайти його в Google або зайти на офіційний веб-сайт та перевірити, безпечний він чи ні.

TrackerControl

Щоб використовувати TrackerControl, вам потрібно завантажити його з магазину Google Play, де ви знайдете аналітичну версію програми.

Оскільки він працює подібно до служби VPN, під час першого запуску вам буде запропоновано ввімкнути параметр VPN Android. TrackerControl встановлює локальний сервер VPN і починає аналізувати локально на вашому телефоні усі програми, які ви запускаєте, за винятком браузерів.

Коли TrackerControl знаходить трекери, він розподіляє їх у відповідному розділі. Додаток також відображає країни, куди активні програми передають ваші особисті дані.



Додаток TreckerControl / Фото 24 канал

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TrackerControl також може блокувати вбудовані трекери, але для цього вам знадобиться повна версія програми, яка також безкоштовна, але завантажити її можна лише на офіційному веб-сайті TrackerControl.

У повній версії ви можете вибрати, які трекери ви хочете заблокувати, але ви повинні знати, що, по-перше, жодна програма не може запропонувати 100% захист від відстеження, і що, заблокувавши трекери, ви можете порушити правильну роботу деяких програм.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.