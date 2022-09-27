Як захистити смартфон від електромагнітного імпульсу у випадку ядерного удару

Шансів пережити ядерний удар більше ніж загинути від нього, однак до такої події слід належно підготуватися, щоб підвищити свої шанси на виживання. Смартфони можуть знадобитися нам у різних ситуаціях, тож бажано, щоб ця техніка вціліла, а через великий електромагнітний імпульс внаслідок вибуху шанси на це не великі. Але захистити смартфон можна спробувати.

Електромагнітний імпульс – це хвиля енергії, яка може підсмажити схеми більшості комерційної електроніки, але ви можете захистити свої пристрої за допомогою простого провідного екрану, відомого як клітка Фарадея. Ми розповімо, як побудувати клітку Фарадея зі звичайних побутових предметів, щоб захистити вашу електроніку.

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Якщо ви підготувалися до ядерної атаки, можна подбати і про збереження важливої техніки, яка вам знадобиться у майбутньому. Описані нижче методи на 100% не захистять смартфон, але шанси на вцілішання значно підвищать, особливо, якщо епіцентр вибуху буде достатньо далеко.

Втім, найперше, про що варто подбати, це особиста безпека та виживання. Як це зробити детально розповів Роман Павлюк, магістр у галузі телекомунікацій і радіосистем, віцепрезидент із цифрової стратегії в компанії "Інтелліас". Він вивчав питання радіації і радіоактивності в НУ “Львівська політехніка”, тож знає, про що пише. Деталі читайте на його сторінці у фейсбуці.

Захищаємо важливу техніку від електромагнітного імпульсу

Підбираємо матеріали

Нам знадобиться звичайна коробка з-під взуття з товстого картону без отворів, товста харчова фольга і моток скотчу, бажано армованого. Наше завдання – спорудити своєрідну клітку Фарадея – надійно захищений простір, де можна залишити смартфон та іншу невелику техніку, таку, як радіоприймач та лічильник Гейгера.

Шукайте міцну та суху коробку. Картон повинен бути неушкодженим – він слугуватиме структурою, до якої ви будете приклеювати алюмінієву фольгу. Хоча ви можете використовувати інші види коробок, важливо мати кришку, тому коробки для взуття часто є найкращим варіантом.

У підсумку нам знадобиться:

Взуттєва коробка.

Надміцна алюмінієва фольга.

Скотч.

Рулетка.

Все добре вимірюємо

Вам потрібно уважно виміряти розміри коробки, оскільки знадобиться покрити якомога більшу її частину безперервною фольгою. Вимірювання коробки заздалегідь полегшить це завдання.

Спочатку виміряйте довжину, потім висоту.

Помножте висоту на 2, а потім додайте її до довжини.

Потім додайте 2,5 см, щоб визначити, якої довжини шматок фольги вам знадобиться для першого шару.

Наприклад, коробка довжиною 25 см і висотою 10 см буде виглядати наступним чином:

10 см х 2 = 20 см. 20 см + 25 см = 45 см. Потім додайте ще 2,5 см. Цей додатковий запас фольги дозволить вам скласти її над верхніми краями коробки.

Готуємо фольгу

Відріжте 3 шматки алюмінієвої фольги відповідно до ваших вимірів. Розтягніть фольгу з рулону до тих пір, поки вона не досягне довжини, яку ви визначили на попередньому кроці. Потім використовуйте ніж або ножиці, щоб відрізати її де потрібно.

Потім повторіть цей процес ще два рази, щоб у вас вийшло 3 шматки алюмінієвої фольги однакової довжини. Використовуючи попередній приклад, вам потрібно відрізати 3 шматки фольги, кожен з яких має потрібну довжину.

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Далі вам потрібно відцентрувати коробку на першому аркуші алюмінієвої фольги. Лист алюмінієвої фольги на вашому столі матиме форму прямокутника, з двома довшими сторонами і двома коротшими. Зорієнтуйте коробку на аркуші так, щоб її форма збігалася з формою фольги, при цьому довші сторони коробки повинні бути паралельні довшим сторонам фольги.

Розміщення коробки не обов'язково має бути ювелірно точним.

Обклеюємо коробку фольгою

Обгорніть фольгу навколо коробки і закріпіть її скотчем. Фольга повинна виходити за межі верхньої частини коробки приблизно на 1,3 см з кожного боку завдяки 2,5 см, які ви додали до вимірів. Складіть надлишок фольги в коробку, а потім закріпіть її на місці скотчем.

Далі складіть надлишки фольги навколо зовнішньої сторони коробки для взуття. Частину коробки все ще буде видно, але принаймні дно і дві коротші сторони повинні бути повністю покриті алюмінієвою фольгою.

Складіть два інших шматки фольги навколо коробки з обох боків. Загніть приблизно 1,3 см фольги всередину коробки з одного боку, а потім оберніть аркуш навколо цієї ж сторони коробки, перекриваючи перший аркуш фольги з коротких сторін і дна коробки. Потім заклейте шматок фольги на місці. Повторіть цей процес з іншого боку з останнім аркушем фольги, що залишився.

Готуємо кришку коробки

Використайте кришку від коробки, щоб відміряти ще один аркуш фольги. Бажано обгорнути кришку коробки одним листом алюмінієвої фольги.

Розтягніть фольгу на столі і покладіть на неї кришку.

Коли розгорнутої фольги буде достатньо, щоб покрити всю кришку, відріжте потрібний шматок.

Будьте обережні, щоб не порвати фольгу, оскільки вона не має шарів, що перекривають один одного, як решта коробки.

Закріпіть фольгу на кришці за допомогою скотчу.

Складіть фольгу навколо форми кришки так, щоб вона повністю покривала верх і боки, а потім використовуйте скотч, щоб закріпити її на місці.

Складіть фольгу під кришкою так, щоб внутрішня частина бокових стінок кришки також була покрита фольгою.

Ви можете додати більше шарів фольги, якщо вона порвалася або кришка коробки занадто велика, щоб її можна було накрити одним аркушем.

Ховаємо ґаджети всередину

Найкраще, якщо у вас є кілька смартфонів чи додатковий телефон про всяк випадок, який можна покласти в коробку і закрити, оскільки в момент оголошення небезпеки ядерного удару бажано, щоб ніщо не відволікало вас від першочергових завдань. Тож ґаджети потрібно зарядити, вимкнути і помістити в коробку заздалегідь. Туди ж можна покласти додатковий павербанк та іншу потрібну техніку.

Фольга з кришки, що безпосередньо контактує з фольгою з коробки, створить бар'єр, який може перенаправити енергію, що виділяється під час електромагнітного імпульсу, навколо електроніки, що зберігається всередині коробки. Важливо, щоб фольга на внутрішніх боковинах кришки контактувала із зовнішньою стороною стінок коробки.

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Тепер сама коробка повністю покрита алюмінієвою фольгою. Можна додатково обмотати її скотчем, щоб забезпечити постійний і прямий контакт усіх трьох листів фольги один з одним. У фользі не повинно бути ніяких отворів та щілин.