Як повідомляє 24 канал, громадяни України сьогодні перебувають в потенційній небезпеці перед хакерськими атаками ворога. До них приєднуються і звичайні кібершахраї, які не цураються будь-якої можливості нажитися на звичайних користувачах.

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Як хакери полюють за нашими даними

У Держспецзв'язку наголошують, що найпростіший спосіб поширити шкідливе програмне забезпечення чи скерувати користувача на шкідливий сайт, що краде персональні дані – повідомлення із вкладеними файлами та посиланнями.

Такі повідомлення зловмисники можуть розсилати на електронні скриньки, в приватні повідомлення у соціальних мережах та месенджерах, а також у вигляді звичайних SMS.

Допис із посиланням на шахрайський сайт може бути розміщено навіть у місцевому новинному пабліку чи групі. У таких випадках часто використовують спекуляції на тему соціальних виплат начебто від держави для внутрішньо переміщених осіб та українців, які постраждали під час війни.

Як уникнути атак кібершахраїв

Відомство вкотре нагадало корисні, прості, але важливі правила, які допоможуть будь-якому користувачу смартфона вберегтися від таких атак.

Довіряйте інформації лише з офіційних перевірених джерел.

Верифіковані сторінки (із синьою галочкою) органів державної влади у соцмережах.

Вебсайти органів державної влади, адреси яких обов’язково мають закінчуватися на gov.ua.

Уважно перевіряйте адресата та вміст повідомлень

Не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли від незнайомців.

Отриману в повідомленні інформацію перевіряйте в інших джерелах та на офіційних сторінках державних органів.

Не вводьте жодних особистих даних, якщо не впевнені у безпечності сайту. Крім того, пам’ятайте, що https на початку адреси сайту свідчить про захищене з’єднання, http – не захищене (ваші дані та навіть паролі можуть бути викрадені).

Завантажуйте лише ліцензійне програмне забезпечення та додатки з офіційних сайтів розробника.

Не завантажуйте піратські копії програм. Краще знайдіть безкоштовну ліцензійну альтернативу.

Хочете скористатись чат-ботом – перевірте його за допомогою ботчекера.

Також рекомендуємо слідкувати за новинами CERT-UA про розповсюдження шкідливих програм та онлайн-шахрайства.

Уважно ставтеся до застосунків, які ви встановлюєте на смартфон

Чимало небезпек можуть приховувати застосунки для Android-смартфонів. Мовиться навіть про програми з офіційного магазину Google Play. Туди можуть проникати (це стається доволі часто) шахрайські застосунки, які часто ховаються за не шкідливими, на перший погляд, програмами, як то галерея заставок чи додаток для пошуку шпалер.

Також для власників смартфонів ми підготували зручну інфографіку, яка розкаже, що потрібно робити під час встановлення програми на пристрій.



Перевірте це перед встановленням застосунку на смартфон / Інфографіка 24 каналу

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