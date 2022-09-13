Optibike Powerstrom MBB кріпиться на велосипедну каретку і, за словами виробника, має найкращі у світі показники для подібних моторів за питомою і літровою потужністю. Батарея, до слова, має потужність 3,26 кВт*год.

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Новий Powerstrom володіє найвищою питомою і літровою потужністю, ніж будь-який інший центральний мотор електровелосипеда у світі. Компактна і легка конструкція забезпечує кращу керованість і більший акумулятор,

– заявили виробники.

Можливо, ще важливішою, ніж чиста потужність, є здатність мотора не перегріватися. За запевненнями компанії, Powerstrom не перегрівається, навіть коли підтримує постійну потужність у 1750 Вт під час підйому на крутий пагорб у спеку.



Електромотор Optibike Powerstrom MBB / Фото Optbike

Великий акумулятор теж важливий для такого мотора. Наприклад, на модель R22 компанія ставить батарею 3,26 кВт*год. Це приблизно в п'ять разів більше, ніж на середньостатистичному електровелосипеді

У поєднанні з новим мотором такий велосипед забезпечить максимальну швидкість у 58 км/год. Для катання в межах міста це навіть занадто швидко, а от за містом можна розігнатися на повну.