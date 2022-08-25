Червоний гігант

Коли у зірок розміром із Сонце закінчується водень у ядрах, вони перетворюються на червоних гігантів, які можуть бути більші у десять разів за початкову зорю. Коли ці червоні гіганти поглинають планети, що обертаються навколо них, трапляються неочікувані речі. Вчені зацікавилися, як все це відбувається.

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Нове дослідження стверджує, що поглинання великих планет, які в 10 і більше разів перевищують Юпітер, може призвести до того, що зірка скине свою оболонку та збільшить свою яскравість на кілька порядків протягом кількох тисяч років.

Щоб зрозуміти особливості процесу, вчені застосували метод гідродинамічного моделювання, яке дає можливість зазирнути в можливі майбутні сценарії еволюції нашої Сонячної системи. Через розмір червоних гігантів дослідники обмежилися моделюванням лише невеликої ділянки, де зорі зустрічаються з планетами, щоб отримати глибоке розуміння процесів взаємодії.

Розвинуті зірки можуть бути у сотні чи навіть тисячі разів більші за свої планети, і ця невідповідність масштабів ускладнює виконання симуляцій, які точно моделюють фізичні процеси, що відбуваються в кожному масштабі. Замість цього ми моделюємо невелику ділянку зірки з центром на планеті, щоб зрозуміти потік навколо планети та виміряти сили опору, що діють на неї,

– розповів Рікардо Ярза, аспірант астрономії Університету ім. Каліфорнія, Санта-Крус.

Результати можуть не лише дати уявлення про те, що станеться через 5 мільярдів років, коли наше Сонце перетвориться на червоного гіганта, але й пояснити нещодавні відкриття планет, що обертаються навколо білих карликів, згорілих зіркових трупів, на які зорі перетворюються після фази червоного гіганта.

Дослідження, що вивчає кінцеві етапи планетарного поглинання, припускає, що деякі планети можуть пережити входження в "тіло" червоного гіганта.

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Майбутнє Сонячної системи

У нашій Сонячній системі очікується, що найближчі до сонця планети Меркурій і Венера повністю поглинуться зростаючим сонцем. Земля, хоча й виживе, буде настільки випалена, що стане абсолютно непридатною для життя. Деякі з далеких та холодних тіл, таких як Юпітер, Сатурн і їхні супутники, можуть створити більш сприятливі для життя умови поблизу Сонця.

Хоча наразі спостерігали лише кілька планет, які ймовірно пережили поглинання червоним гігантом, вчені вважають, що подальші дослідження екзопланет призведуть до нових цікавих відкриттів.